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В Астане поймали второго разыскиваемого за стрельбу у ночного клуба в Петропавловске

11 августа 2017, 11:44

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства ДВД, прокуратуры города и области.

10 августа сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД СКО в Астане задержан и водворен в следственный изолятор подозреваемый в совершении хулиганства с применением оружия Бектас Т.З., передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Напомним, в ночь на 29 июля около ночного клуба «Парк Сити» в ходе потасовки было применено огнестрельное пневматическое оружие. В результате пострадавший 19-летний петропавловец лишился ноги. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса РК «Хулиганство с применением оружия». 7 августа стало известно о задержании одного из подозреваемых - 20-летнего жителя Кызылжарского района Кайрата Аушахманова.

10 августа в Астане задержали 21-летнего Темирлана Бектаса.

"Следственно-оперативной группой проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, назначен ряд необходимых экспертиз. В ходе расследования будут выявлены причины конфликта, роль и степень причастности каждого из его участников. Ход расследования уголовного дела, законность и обоснованность принимаемых процессуальных решений находятся на контроле руководства ДВД, прокуратуры города и области", - отметили в ДВД.

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