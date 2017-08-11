В Астане поймали второго разыскиваемого за стрельбу у ночного клуба в Петропавловске
11 августа 2017, 11:44
Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства ДВД, прокуратуры города и области.
10 августа сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД СКО в Астане задержан и водворен в следственный изолятор подозреваемый в совершении хулиганства с применением оружия Бектас Т.З., передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.
Напомним, в ночь на 29 июля около ночного клуба «Парк Сити» в ходе потасовки было применено огнестрельное пневматическое оружие. В результате пострадавший 19-летний петропавловец лишился ноги. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса РК «Хулиганство с применением оружия». 7 августа стало известно о задержании одного из подозреваемых - 20-летнего жителя Кызылжарского района Кайрата Аушахманова.
10 августа в Астане задержали 21-летнего Темирлана Бектаса.
"Следственно-оперативной группой проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, назначен ряд необходимых экспертиз. В ходе расследования будут выявлены причины конфликта, роль и степень причастности каждого из его участников. Ход расследования уголовного дела, законность и обоснованность принимаемых процессуальных решений находятся на контроле руководства ДВД, прокуратуры города и области", - отметили в ДВД.
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