Определился соперник Жанибека Алимханулы на вечер бокса 9 сентября
11 августа 2017, 12:09
В масштабном вечере бокса выступят 9 отечественных боксеров.
Один из самых перспективных казахстанских боксеров Жанибек Алимханулы в андеркарте боя Канат Ислам – Брэндон Кук, который состоится 9 сентября на столичном велотреке «Сарыарка» в шестираундовом поединке померится силами с бразильцем Кармелито де Жезусом, сообщает Zakon.kz.
«Для воспитанника казахстанской школы бокса поединок против Жезуса станет вторым на профессиональном ринге, в то время как для уроженца Бразилии встреча с Алимханулы станет 24-й в профи-боксе. Его послужной список в настоящий момент – 18 побед (15 нокаутов) и 5 поражений. В своем последнем поединке Кармелито де Жезус за вакантный титул IBF Inter-Continental единогласным решением судей проиграл Орландо Фьердиджилио из Италии», - сообщили в Qazaq promotions.
Добавим, что Жанибек Алимханулы является Заслуженным мастером спорта, четвертьфиналистом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпионом мира и Азии, а также победителем ряда крупных турниров. На профессиональном ринге Жанибек провел 1 бой, в котором в блестящем стиле отправил в нокаут крепкого колумбийца Милтона Нуньеса.
В масштабном вечере бокса, который состоится 9 сентября и пройдет в рамках международной специализированной выставки ЭКСПО выступят 9 отечественных боксеров: Канат Ислам, Жанкош Тураров, Жанибек Алимханулы, Меийрим Нурсултанов, Али Ахмедов, Димаш Ниязов, Руслан Мырсатаев, Айдос Ербосынулы и Нурсултан Жанайбаев.
Фото КФБ
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