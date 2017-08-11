Кандидат "100 новых лиц Казахстана" режиссер К. Мустафин: К проекту отношусь с позитивом!

Проект "100 новых лиц Казахстана", который сейчас активно реализуется в республике, расскажет подлинные истории жизни людей, внёсших большой вклад в развитие страны и достигших успеха благодаря упорному труду, знаниям и таланту.





Продолжая цикл публикаций, сегодня портал Zakon.kz расскажет о режиссере и сценаристе Канагате Мустафине.





Канагат родился 6 января 1984 года в Алматы. После окончания средней школы в 1999 году он поступил на грант в Казахскую академию спорта и туризма. После окончания КазАСТ в 2003 году, поступил в КазГУ на заочное отделение юридического факультета, который окончил в 2005 году. Там же прошел военную кафедру. Является лейтенантом запаса.





В молодости Канагат увлекался спортом. Он выступал в составе молодежной сборной команды Казахстана по баскетболу, участвовал в международных соревнованиях в Иране и Кыргызстане. Поставил рекорд Казахстана, забив соперникам 102 очка за один матч. В 1999 году он получил звание кандидата в мастера спорта по баскетболу. Также Канагат работал два года журналистом в газете "Кок Аспан – Кара Жер". Был организатором республиканского конкурса длинноволосых красавиц "Коланшаш ару", который с 2005 года проводится ежегодно.





Десять лет назад Канагат совместно с Айдарханом Адильбаевым открыл продюсерский центр "KANAIDAR Production".





В беседе с корреспондентом портала он подтвердил, что знает о том, что его заявили как кандидата в проект на сайте 100esim.el.kz





Да, мне говорили знакомые и друзья. Проект, как я понял, про людей, которые в своей профессии достигли вершин и делают что-то полезное для своей страны.





Он отметил, что к проекту "100 новых лиц Казахстана" относится очень положительно, с позитивом.





- Наша страна молодая, она постоянно развивается во всех отраслях. У нас есть достижения в спорте, культуре, науке. Сейчас в Астане проводим Международную специализированную выставку ЭКСПО. Могу рассказать по свою отрасль - кино. Сейчас эта сфера поднимается на международный уровень, снимаются качественные картины в коммерческом кино, также есть хорошие авторские фильмы, которые завоевывают международные награды. Подрастает талантливое молодое поколение. Мы реально видим прогресс относительно того, что было 15 лет назад. Тогда ничего практически и не было. Сейчас в Казахстане есть более десяти компаний, которые снимают фильмы, есть студия "Казахфильм", которая производит 20-30 полнометражных картин в год. Раньше такое даже присниться не могло. Ведь всего выходило по две-три картины в год.





- Канагат расскажите, какими проектами вы сейчас занимаетесь?





- Сейчас я собираюсь снимать сериал про практикантов музея в Астане. Мы в подготовительном периоде. Также буквально на днях я закончил монтаж картины "Самая красивая". Это молодежная комедия. Будем заниматься озвучиванием и параллельно буду снимать сериал.





Расскажем немного и о сюжете картины «Самая красивая». Фильм покажет зрителям увлекательную историю, которая произойдет с обычным парнем по имени Самат. Оставшись единственным холостяком среди друзей, Самат решает жениться. Найти самую красивую невесту ему помогут Тимур и Бауыржан. Также герои окажутся главными подозреваемыми в хищении антикварной вазы стоимостью 20 миллионов долларов. Находясь одновременно и в поиске, и в бегах, друзья станут свидетелями интересных событий.





- В нескольких интервью СМИ вы говорили о том, что собираетесь снять фильм о борце казахских степей Кажымукане Мунайтпасове. На каком этапе сейчас этот проект?





- Проект сейчас пока в заморозке. Потому что он масштабный, требует больших финансов. Но проект существует, дорабатывается. С ним нельзя спешить, потому как это проект всей моей жизни. Я его очень тщательно готовлю. Надеюсь, что в ближайшие пять-шесть лет я его обязательно сниму.





Канагат рассказывал, что в фильме будет показаны самые яркие события биографии казахского борца.





Кажымукан Мунайтпасов - чемпион мира по классической борьбе среди профессионалов, первый казах, ставший чемпионом по французской борьбе, многократный победитель мировых, региональных, российских, а также всесоюзных чемпионатов по классической борьбе среди супертяжеловесов.





Канагат отмечает, что к сожалению, об этом человеке очень мало знает молодое поколение. Имя Кажымукана Мунайтпасова, его жизнь, все, что он сделал для страны, людей, заслуживают большего внимания и уважения. К примеру, все деньги, заработанные на выступлениях перед сельскими жителями, Кажымукан отдал на строительство самолета. Это был его личный вклад в борьбу с врагом во время Великой Отечественной Войны. Он достоин называться героем нашего времени, такие люди рождаются раз в 1000 лет.





Канагат имеет множество наград.





Так, он призер МКФ "Ступени", фестивалей "Шабыт - 2007" и "Моя родина Казахстан". Был участником МКФ "Иссык-кульский кинофестиваль стран ШОС" и президентом кинофестиваля "Мобильный взгляд".





В 2009 году Канагат стал победителем кинофестиваля "Там, где я..." (документальный фильм "Легенды улиц"). В 2010 году получил награду от Министерства культуры и информации РК в номинации кино "Менін Казакстаным", также он занесен в золотую книгу патриотов Казахстана.





В 2010 году победил в киноолимпиаде "Умит", занял первое место за фильм "Рывок". В этом же году победил в номинации "Лучший молодой режиссер года", с формулировкой "За достижение и вклад в искусство" фестиваля "Шабыт - 2010". В 2011 году - дипломант "Киноазиада" (фильм "Рывок"), призер в номинации "Лучший художественный фильм о спорте" на международном кинофестивале спортивных фильмов "Атлант" в России, занял третье место в главной номинации "Лучший художественный фильм" на международном кинофестивале спортивных фильмов "All Sports Los Angeles Film Festival" в США.





Также в 2011 году Канагат получил диплом за прохождение режиссерских курсов в New York Film Academy, Universal Studios в городе Лос-Анджелес. В 2012 году он получил приз за самый оригинальный фильм "Рывок" на МКФ "Кинотаврик" в Астане, а также приз жюри на МКФ "Ступени", за фильм "Рывок" в Украине. Является членом Союза журналистов Республики Казахстан и Союза кинематографистов Республики Казахстан.





Короткометражные фильмы Канагата - "Ажал", "Тагзым", "Кулiм коз", "Чечетка-2007", "Легенды улиц", "Шулер-2007", "Ну и чё?!", "Коланшашты калкатай".





В 2011 году он снял сериал «Айналайын» (3, 4 сезон) ("Satai film" для телеканала "Казахстан"), а в 2012 году сериал "Прямой эфир" ("Satai film" для телеканала "Хабар"). Также Канагат снимает рекламные ролики и шоу.





Напомним, проект "100 новых лиц Казахстана" создан по предложению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Президент отмечал, что нужно обратить внимание общественности на историю наших современников и создать новую мультимедийную площадку, где каждый сможет ознакомиться с ними.





Сейчас, на первом этапе реализации проекта, проходит сбор заявок. В нём сможет принять участие любой желающий. Вы можете поделиться историей о людях, чей жизненный путь и успехи удивляют и вдохновляют окружающих. Главный критерий отбора заявок – реальный вклад человека в развитие независимого Казахстана.

Заявки принимаются на сайте проекта 100esim.el.kz , где в открытом доступе будут представлены все рассказы, и каждый желающий сможет оставить комментарий и поделиться понравившейся историей в социальных сетях.





Потом рабочая группа и специальная комиссия по поступившим предложениям и экспертной оценке, с учётом общественного мнения, выберут самых достойных участников проекта "100 новых лиц Казахстана".