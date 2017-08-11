«Русфонд» вылечит детей на собранные для Фриске миллионы

Средства, которые вернут родители Жанны Фриске, Русфонд направит на лечение онкобольных детей, а жертвователи, которые будут против, смогут вернуть их себе,

Мосгорсуд в четверг признал законным решение о взыскании с родителей Жанны Фриске более 21 миллиона рублей, ранее выделенного Русфондом на лечение певицы. Таким образом, он отклонил их апелляционную жалобу.





"Все возвращенные средства Русфонд, как и планировалось, потратит на лечение онкобольных детей, если не будет возражений жертвователей. По правилам Русфонда мы расскажем на официальном сайте о каждом ребенке, получившем помощь из этих средств. Опубликуем мы и порядок возврата пожертвований тем телезрителям, которые возразят против перевода больным детям их взносов", — заявил Амбиндер.





"Взыскание осуществляет служба судебных приставов, и мы не можем вмешиваться в их работу", — уточнил он.





Спор из-за денег на лечение Фриске продолжается около года. Русфонд утверждает, что перечислил на счет певицы 25,01 миллиона рублей, но в отчете о расходовании значатся только 4,12 миллиона. Семья певицы отвергает претензии. По данным Русфонда, после смерти певицы ее родственники отказались представить подтверждение, что пожертвования были потрачены на оплату медицинских услуг.



