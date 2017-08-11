В июле 2017 года цены в отдельных сегментах экономики изменились

В июле 2017г. инфляция составила 0,1%. Цены в строительстве выросли на 0,3%, оптовой торговле - на 0,2%, а на продукцию сельского хозяйства - стали ниже на 0,6%, в промышленности - на 0,5%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 1%, а на услуги связи для юридических лиц - снизились на 0,1%.