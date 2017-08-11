В июле 2017 года цены в отдельных сегментах экономики изменились
В июле 2017г. инфляция составила 0,1%. Цены в строительстве выросли на 0,3%, оптовой торговле - на 0,2%, а на продукцию сельского хозяйства - стали ниже на 0,6%, в промышленности - на 0,5%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 1%, а на услуги связи для юридических лиц - снизились на 0,1%.
|
Изменение цен и тарифов по секторам экономики
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Июль 2017г. к
|
Январь-июль
2017г. к
январю-июлю
2016г.
|
июню
2017г.
|
июлю
2016г.
|
декабрю
2016г.
|
декабрю
2015г.
|
Потребительские цены
|
0,1
|
7,1
|
3,8
|
12,6
|
7,6
|
Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию
|
-0,5
|
4,8
|
3,5
|
19,5
|
18,2
|
Цены приобретения продукции производственно-технического назначения промышленными предприятиями
|
1,0
|
10,2
|
5,2
|
17,8
|
12,9
|
Цены в строительстве
|
0,3
|
4,1
|
2,7
|
7,5
|
4,4
|
Цены производителей на продукцию сельского хозяйства
|
-0,6
|
3,5
|
1,0
|
8,5
|
5,4
|
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта
|
1,0
|
4,6
|
5,1
|
10,0
|
4,2
|
Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц
|
0,0
|
7,7
|
1,5
|
11,4
|
8,1
|
Тарифы на услуги связи для юридических лиц
|
-0,1
|
3,4
|
6,1
|
4,0
|
3,9
|
Цены оптовых продаж товаров, продукции
|
0,2
|
5,3
|
2,2
|
14,3
|
7,0
|
Цены экспортных поставок продукции*
|
-1,7
|
3,4
|
1,7
|
11,3
|
15,6
|
Цены импортных поступлений продукции*
|
0,3
|
7,5
|
2,2
|
18,9
|
9,4
|
*) Данные за июнь 2017 года. С января 2016г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге.
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