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В июле 2017 года цены в отдельных сегментах экономики изменились

 

В июле 2017г. инфляция составила 0,1%. Цены в строительстве выросли на 0,3%, оптовой торговле - на 0,2%, а на продукцию сельского хозяйства - стали ниже на 0,6%, в промышленности - на 0,5%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 1%, а на услуги связи для юридических лиц - снизились на 0,1%.

 

Изменение цен и тарифов по секторам экономики

в процентах, прирост +, снижение -

 

Июль 2017г. к

Январь-июль

2017г. к

январю-июлю

2016г.

июню

2017г.

июлю

2016г.

декабрю

2016г.

декабрю

2015г.

Потребительские цены

0,1

7,1

3,8

12,6

7,6

Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию

-0,5

4,8

3,5

19,5

18,2

Цены приобретения продукции производственно-технического назначения промышленными предприятиями

1,0

10,2

5,2

17,8

12,9

Цены в строительстве

0,3

4,1

2,7

7,5

4,4

Цены производителей на продукцию сельского хозяйства

-0,6

3,5

1,0

8,5

5,4

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта

1,0

4,6

5,1

10,0

4,2

Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц

0,0

7,7

1,5

11,4

8,1

Тарифы на услуги связи для юридических лиц

-0,1

3,4

6,1

4,0

3,9

Цены оптовых продаж товаров, продукции

0,2

5,3

2,2

14,3

7,0

Цены экспортных поставок продукции*

-1,7

3,4

1,7

11,3

15,6

Цены импортных поступлений продукции*

0,3

7,5

2,2

18,9

9,4

*) Данные за июнь 2017 года. С января 2016г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге.

 

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11 августа 2017, 12:01
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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