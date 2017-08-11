В Талдыкоргане поймали воров автозеркал, причастных более чем к 25 кражам
11 августа 2017, 12:22
Подозреваемые водворены под стражу.
По информации пресс-служба ДВД Алматинской области, задержанные подозреваются в серии краж автомобильных зеркал, передает Zakon.kz.
В преступную группу входило трое мужчин, в возрасте 19-32 лет, из Алакольского, Талгарского районов и Талдыкоргана. Двое из них ранее судимы. Сейчас задержанным уже доказана причастность к совершению 25 краж.
«Подозреваемые специализировались на кражах боковых зеркал дорогостоящих автомашин. Все доказанные эпизоды краж совершены ими в течение последних двух недель. Стоимость ворованных зеркал от 100 до 250 тысяч тенге, в связи с чем общий ущерб, причиненный потерпевшим, пока подсчитывается», - рассказали в пресс-службе.
Оперативники уголовного розыска намерены проверить задержанных на причастность к преступлениям аналогичного характера, зарегистрированным в областном центре в более ранний период.
Уголовное расследование, предусмотренное ст.188 УК РК, продолжается в производстве сотрудников УВД Талдыкоргана. Подозреваемые водворены под стражу.
фото: VIN REESTR
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