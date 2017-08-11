В Талдыкоргане поймали воров автозеркал, причастных более чем к 25 кражам

По информации пресс-служба ДВД Алматинской области, задержанные подозреваются в серии краж автомобильных зеркал , передает , передает Zakon.kz





В преступную группу входило трое мужчин, в возрасте 19-32 лет, из Алакольского, Талгарского районов и Талдыкоргана. Двое из них ранее судимы. Сейчас задержанным уже доказана причастность к совершению 25 краж.





«Подозреваемые специализировались на кражах боковых зеркал дорогостоящих автомашин. Все доказанные эпизоды краж совершены ими в течение последних двух недель. Стоимость ворованных зеркал от 100 до 250 тысяч тенге, в связи с чем общий ущерб, причиненный потерпевшим, пока подсчитывается», - рассказали в пресс-службе.





Оперативники уголовного розыска намерены проверить задержанных на причастность к преступлениям аналогичного характера, зарегистрированным в областном центре в более ранний период.





Уголовное расследование, предусмотренное ст.188 УК РК, продолжается в производстве сотрудников УВД Талдыкоргана. Подозреваемые водворены под стражу.



