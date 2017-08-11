На оживленном участке дороги в Алматы загорелся автобус
11 августа 2017, 12:24
К счастью, обошлось без пострадавших.
В Алматы на пересечении проспекта Райымбека и улицы Розыбакиева загорелся пассажирский автобус, передает Zakon.kz.
Как проинформировали в ДЧС города, сообщение о задымлении автобуса поступило на пульт "101" в 10:26.
"Пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 10:36 часов. Как выяснилось, произошло короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке с последующим горением на площади 0,5 кв.м не вышедшее за пределы агрегата маршрутного автобуса № 106. Эвакуация не производилась. Пожар ликвидирован 10:41 часов", - говорится в сообщении ДЧС.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Фото: ДЧС Алматы.
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