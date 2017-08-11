ОСМС в сельском бизнесе: предприниматель не только вынужден переплачивать комиссию, но и больше времени тратить на учет

Сельские предприниматели столкнулись с проблемами при реализации обязательного медицинского страхования, сообщает Национальная Палата предпринимателей РК «Атамекен».

В филиале Тимирязевского района ПП СКО прошел круглый стол с бизнесменами, где были обсуждены вопросы защиты авторских и смежных прав, товарные знаки и обязательное медицинское страхование.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов и учреждений здравоохранения. Бизнесмены интересовались сроками оплаты, размерами взносов обязательного социального медицинского страхования. Поднимались вопросы механизма внесения платежей не только за работников, но и за руководителей, членов сельхозформирований.

В ходе встречи был выявлен административный барьер. Отделения АО «Казпочта» не могут принимать взносы за период, предусмотренный законодательством, только за каждый месяц. Таким образом, предприниматель не только вынужден переплачивать комиссию, но и должен больше времени тратить на учет своего бизнеса.

«Данный вопрос включен в реестр административных барьеров. В ближайшее время после изучения вопроса мы выработаем карту решения данной проблемы со всеми заинтересованными сторонами», - прокомментировал ситуацию директор филиала Тимирязевского района ПП СКО Александр Гурьянов.

Кроме того, живое обсуждение у субъектов бизнеса вызвал вопрос авторских прав. «Понятно, что правообладатель товара защищает товарным знаком свои интересы. Но такой товар стоит гораздо дороже аналогов и не пользуется большим спросом у покупателей. Поэтому зачастую предпринимателям приходится находиться в зоне риска административной ответственности», - поделился предприниматель Саят Байгужинов.