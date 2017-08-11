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Директор СЦК ушел с поста

11 августа 2017, 13:00

Артур Нигметов изъявил желание пройти обучение за рубежом.

Артур Нигметов покинул пост директора Службы центральных коммуникаций для обучения за рубежом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает Zakon.kz.

"Сегодня у меня состоялся разговор с директором ­СЦК Артуром Нигметовы­м, в ходе которого он­ рассказал о своих академических планах, в частности, желании пройти обучение за рубежом. соответствующую стипендию Артур получил, и я посчитал необходимым поддержать его личный выбор," - написал Абаев.

Он также отметил, что в короткие сроки Нигметов смог эффективно выстроить работу СЦК, наладив ­взаимодействие со СМИ­, упорядочив работу региональных служб, установив тесные рабочие контакты с экспертным сообществом.

"Хочу выразить Артуру ­огромную благодарность и пожелать ему успехов в реализации всех намеченных планов", - пожелал министр.

Фото: Facebook.

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