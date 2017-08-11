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Руководители управлений ДВД Жамбылской области устроили пьяную поножовщину

11 августа 2017, 13:11

Проводится служебное расследование и решается вопрос о привлечении к ответственности руководства ДВД региона.

В Жамбылской области в ходе ссоры начальник Управления ДВД Жамблыской области ранил ножом бывшего сотрудника полиции и действующего начальника Управления ДВД региона, передает Zakon.kz со ссылкой на директора департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева.

"10 августа т.г. в ночное время после совместного распития спиртных напитков между бывшим сотрудником полиции Жетписпаевым М.Ж., начальниками Управлений ДВД Жамбылской области Умбеталиевым М.И. и Бектургановым Е.О. на почве неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку. В результате Умбеталиев нанес проникающие ножевые ранения Жетписбаеву М. и колото-резаные раны Бектурганову Е.", - сказано в официальном сообщении.

По данному факту сейчас ведется досудебное расследование по ст. 24 ч.3-99 ч.2 УК РК (покушение на убийство).

"Дело расследуется созданной межведомственной следственно-оперативной группой Прокуратуры Жамбылской области и ДСБ МВД Республики Казахстан. В настоящее время принимаются меры к задержанию Умбеталиева М.И. Бектурганов Е.О. водворен в ИВС", - добавил Садубаев.

В данное время проводится служебное расследование и решается вопрос о привлечении к ответственности руководства ДВД Жамбылской области.

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