Руководители управлений ДВД Жамбылской области устроили пьяную поножовщину
11 августа 2017, 13:11
Проводится служебное расследование и решается вопрос о привлечении к ответственности руководства ДВД региона.
В Жамбылской области в ходе ссоры начальник Управления ДВД Жамблыской области ранил ножом бывшего сотрудника полиции и действующего начальника Управления ДВД региона, передает Zakon.kz со ссылкой на директора департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева.
"10 августа т.г. в ночное время после совместного распития спиртных напитков между бывшим сотрудником полиции Жетписпаевым М.Ж., начальниками Управлений ДВД Жамбылской области Умбеталиевым М.И. и Бектургановым Е.О. на почве неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку. В результате Умбеталиев нанес проникающие ножевые ранения Жетписбаеву М. и колото-резаные раны Бектурганову Е.", - сказано в официальном сообщении.
По данному факту сейчас ведется досудебное расследование по ст. 24 ч.3-99 ч.2 УК РК (покушение на убийство).
"Дело расследуется созданной межведомственной следственно-оперативной группой Прокуратуры Жамбылской области и ДСБ МВД Республики Казахстан. В настоящее время принимаются меры к задержанию Умбеталиева М.И. Бектурганов Е.О. водворен в ИВС", - добавил Садубаев.
В данное время проводится служебное расследование и решается вопрос о привлечении к ответственности руководства ДВД Жамбылской области.
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