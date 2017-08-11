На ряде городских улиц Алматы завершаются ремонтные работы

Аким Алматы Бауыржан Байбек проверил ход работ по строительству и реконструкции дорожной инфраструктуры города, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.





В текущем году в городе будет отремонтировано 146 км дорожного покрытия и обустроено 97 тыс. кв.м. тротуаров. Ведется строительство BRT и велокоридора протяженностью 21 км от Орбиты до Зеленого базара.





В рамках рабочего объезда Бауыржан Байбек проинспектировал ход работ по ремонту ул.Ауэзова от ул.Тимирязева до ул.Гоголя протяженностью 3,6 км. Ремонтные работы на данном участке планируется завершить уже 12 августа.





По информации Управления автодорог также завершаются ремонтные работы по ул.Желтоксан от ул.Тимирязева до ул.Толе би протяженностью 2,3 км, а также от ул.Толе би до ул.Райымбека протяженностью 2,1 км.





Аким Алматы также проверил качество проводимого ремонта по ул.Утепова от ул.Розыбакиева до Атакента (ВДНХ). На объекте выполнены работы по демонтажу трамвайных рельс с устройством основания, уложено асфальтобетонное покрытие, построена новая велосипедная зона. По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог на данном участке дорожную разметку нанесут в течение десяти дней.





В ходе рабочего объезда глава города ознакомился с проводимыми работами по улицам Торайгырова и Каблукова. Аким Алматы отметил, что при строительстве и реконструкции дорожной инфраструктуры особое внимание необходимо уделять благоустройству пешеходных зон.





Стоит отметить, что до конца года будут реконструированы 102 нерегулируемых пешеходных перехода с организацией освещения в ночное время суток. Обособленные полосы для автобусов и троллейбусов будут доведены до 100 км. Количество платных парковочных мест планируется довести до 10 тысяч мест. Количество велостанций будет доведено до 200 станций с 1700 велосипедами.





Вместе с тем, ведутся работы по пробивке улиц Фурманова, Абая, Хмельницкого и строительству нескольких транспортных развязок. До конца года планируется отремонтировать и обустроить порядка 500 алматинских дворов. Кроме того, продолжается реконструкция ряда улиц с приоритетом для пешеходов: Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, площадь «Астана», где планируется укладка брусчатки, посадка зеленых насаждений, установка малых архитектурных форм, спортинвентаря, детских площадок, обустройство велодорожками, обновление фасадов зданий и др.



