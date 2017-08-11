В Актобе Аскару Мамину показали первые жилые дома по программе «Нұрлы жер»

Вопросы реализации государственной программы были обсуждены на совещании под председательством первого вице-премьера с участием заместителей акимов всех областей, курирующих вопросы строительства.

Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин находится с рабочей поездкой в Актобе. Сегодня А. Мамин ознакомился с ходом строительства быстровозводимого малоэтажного кредитного жилья по программе«Нұрлы жер», передает корреспондент zakon.kz по Актюбинской области.





Глава государства Нурсултан Назарбаев в своем Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» обозначил реализацию жилищной программы «Нұрлы жер» как одну из приоритетных задач. В Актюбинской области принимаются все необходимые меры для качественного исполнения данного поручения Президента.









Аким области Бердыбек Сапарбаев проинформировал первого вице-премьера о ходе строительства домов в жилом массиве «Нур Актобе», особенностях проектного решения и качестве возводимых квартир.





Так, в микрорайонах жилого массива в 2017-2018 годах будет построено 423 малоэтажных индивидуальных дома, в том числе в 2017 году в эксплуатацию будет введено 194 дома общей площадью 25 тыс. кв. метров. Также возводятся 60 3-4 этажных домов типа «таунхаус», 22 из которых общей площадью 53,3 тыс. кв. метра будут введены уже в текущем году. Ввод в эксплуатацию объектов в 2017 году позволит обеспечить жильем более 1 000 семей области.









- На площади в 1280 га земли планируем построить не менее 4200 квартир площадью около 2 млн кв м. К 2020 году здесь должны жить не менее 110 тыс человек. На сегодня в очереди на получение земельных участков под ИЖС у нас состоят 130 тысяч человек, 109 тыс - по г. Актобе, 53 тыс из них имеют накопления в «ЖСБК». В настоящее время 350 человек уже подтвердили свою платежеспособность. Наша цель в короткие сроки построить дома и дать всем очередникам жилье, - поделился планами аким области.









В реализации масштабного проекта задействованы около десяти строительных компаний, 130 предприятий по производству строительных материалов загружены на 100%. Более 80% материалов, используемых при возведении объектов, производятся местными предприятиями.





Параллельно ведутся работы по подведению инженерных коммуникаций и созданию всей необходимой инфраструктуры. Так, здесь планируется строительство школы на 1200 мест, в рамках ГЧП будут возведены детский сад на 300 мест, поликлиника.









Первый заместитель Премьер-Министра осмотрел дома, на которых работы уже завершены.





- В Актобе реализация программы «Нұрлы жер» ведется хорошими темпами. В течение недели собирается качественный дом, самое главное – это его низкая стоимость, - подчеркнул А. Мамин.









Вопросы реализации государственной программы были обсуждены на совещании под председательством первого вице-премьера с участием заместителей акимов всех областей, курирующих вопросы строительства.











































































