Директор СЦК ушел с поста
Артур Нигметов покинул пост директора Службы центральных коммуникаций для обучения за рубежом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает Zakon.kz.
«Сегодня у меня состоялся разговор с директором СЦК Артуром Нигметовым, в ходе которого он рассказал о своих академических планах, в частности, желании пройти обучение за рубежом. соответствующую стипендию Артур получил, и я посчитал необходимым поддержать его личный выбор,»- написал Абаев.
Он также отметил, что в короткие сроки Нигметов смог эффективно выстроить работу СЦК, наладив взаимодействие со СМИ, упорядочив работу региональных служб, установив тесные рабочие контакты с экспертным сообществом.
«Хочу выразить Артуру огромную благодарность и пожелать ему успехов в реализации всех намеченных планов», - пожелал министр.
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