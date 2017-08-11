Директор СЦК ушел с поста

Артур Нигметов покинул пост директора Службы центральных коммуникаций для обучения за рубежом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает Zakon.kz.

«Сегодня у меня состоялся разговор с директором СЦК Артуром Нигметовым, в ходе которого он рассказал о своих академических планах, в частности, желании пройти обучение за рубежом. соответствующую стипендию Артур получил, и я посчитал необходимым поддержать его личный выбор,»- написал Абаев.

Он также отметил, что в короткие сроки Нигметов смог эффективно выстроить работу СЦК, наладив взаимодействие со СМИ, упорядочив работу региональных служб, установив тесные рабочие контакты с экспертным сообществом.

«Хочу выразить Артуру огромную благодарность и пожелать ему успехов в реализации всех намеченных планов», - пожелал министр.