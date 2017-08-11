Семейная драма: В Караганде мужчина узнал об изменах жены и в ярости чуть не убил любовника

Специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор обманутому мужу. Мужчина узнал об изменах жены и в ярости чуть было не убил любовника , сообщает , сообщает NV





Семейная драма произошла 4 апреля этого года. Супруги Жусуповы (фамилия изменены из этических соображений) вместе вернулись с работы домой. Поужинали. После жена легла на диван и стала с кем-то переписываться в мессенджере «WhatsApp». Как только Азат Жусупов появился на пороге комнаты, супруга быстро заблокировала телефон и убрала его под подушку.





Этот жест показался мужчине подозрительным. Он потребовал, чтобы супруга немедленно разблокировала телефон и показала ему переписку. Она ответила отказом. Мужчину стали терзать сомнения. Ночью, пока жена спала, у Азата Жусупова получилось разблокировать смартфон и он стал жадно исследовать ее контакты.





В «WhatsApp» Жусупов наткнулся на ранее незнакомое ему имя. Супруга переписывалась с некой Армангуль. Однако, Азат никогда не слышал от жены о подруге с таким именем. Из текста переписки явно прослеживалось,что она происходила между мужчиной и женщиной и носила любовный характер.





Азат пытался выяснить у супруги кто это. Она отказывалась говорить. Тогда Жусупов набрал номер Армангуль, на экране высветилась фотография коллеги, с которым они работали в одной организации. Разъяренный супруг сначала избил жену. Потом собрал детей и увез к матери в село. По возвращении супруги дома уже не было. Он не стал ее искать, а только бесцельно бродил по улицам до утра.





Любовник супруги, также как и он, работал в ДЕПО. На предприятие Азат Жусупов приехал ровно в 6 часов утра и стал дожидаться начала рабочего дня. Около 8 часов утра обманутый муж нашел соперника в тепловозе. Между ними завязалась перепалка, которая переросла в потасовку. В конфликт стали вмешиваться коллеги. Пытались их растащить. Тогда разъяренный мужчина достал из кармана нож и ударил любовника жены в область грудной клетки.





Работягам удалось оттащить Азата от истекающего кровью противника. Раненого привезли в городскую больницу Караганды № 1. Врачам удалось его спасти.





В суде Азат Жусупов признал свою вину частично. Говорил, что всего лишь хотел побить соперника и совсем не собирался его убивать. Мужчина уверял, что в тот момент находился не совсем в адекватном состоянии и совершенно не помнит, как ранил соперника и как его оттаскивали. Пострадавший в суде не отрицал интимную связь с женой коллеги. Рассказал, как с ней познакомился и где встречался. Если верить его словам, в интимную связь влюбленные вступали прямо на улицах и в переулках. Вспоминая события того утра, пострадавший точно припомнил, что не слышал со стороны Жусупова угроз. Мужчина попросил суд не лишать его свободы, так как чувствовал в произошедшем и свою вину.





Супруга подсудимого в суде сказала, что общалась с коллегой мужа все два месяца. В половую связь с ним не вступала, а только переписывалась.





В итоге обманутого мужа судили по статье «Покушение на убийство». Ему дали 8 лет в колонии максимальной безопасности.



