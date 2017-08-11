Что известно о высокопоставленных полицейских, устроивших поножовщину в Таразе

Согласно информации из открытых источников, полицейские, устроившие поножовщину в Таразе, являются руководителями Управлений криминальной полиции и отдела управления по борьбе с организованной преступностью , передает , передает Zakon.kz





Так, получивший в ходе драки ножевые ранения Ерлан Бектурганов, согласно информации на сайте ДВД Жамбылской области, занимает должность начальника Управления криминальной полиции ДВД Жамбылской области, является полковником полиции. Родился 13 марта 1974 года в городе Джамбул Джамбульской области.













О разыскиваемом Мурате Умбеталиеве информации на сайте ДВД региона нет. Известно, что в 2012 году Приказом министра внутренних дел РК Умбеталиев за добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня Первого Президента РК был награжден медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін». В те годы он занимал должность начальника отдела УБОП и был майором полиции. В последних публикациях, где упоминается Умбеталиев, также озвучена его должность, как начальник отдела УБОП. Летом 2016 года он занимал должность замначальника УБОП.





Напомним , 10 августа в ходе ссоры начальник Управления ДВД Жамблыской области Умбеталиев ранил ножом бывшего сотрудника полиции Жетписпаева и действующего начальника Управления ДВД региона Бектурганова. Последний был помещен в ИВС. Умбеталиев находится в розыске. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 24 ч.3-99 ч.2 УК РК (покушение на убийство).