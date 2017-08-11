Биологи вырастили свиней с человекоподобными органами

Учёные из Гарвардского университета очистили ДНК свиней от ретровирусов, опасных для человека. Это позволит с ещё большей уверенностью использовать органы свиней для пересадки нуждающимся пациентам, сообщает Science , передает , передает Life.ru





Главной опасностью для человека, по словам учёных, в случае с трансплантацией органов животных представляли PERV-ретровирусы, которые могли пагубно сказаться на здоровье человека после пересадки. Редактирование генома позволило полностью избавить ДНК свиней от таких заболеваний и повысить совместимость органов с человеческими практически до 100%.





Единственной проблемой, по словам учёных, остаётся совместимость иммунных систем свиньи и человека. Как только удастся решить эту проблему, органы животных можно будет пересаживать людям без подавления иммунной системы.





Сергей Андреев