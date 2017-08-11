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Биологи вырастили свиней с человекоподобными органами

11 августа 2017, 14:24

Свиней, в ДНК которых внедрили человеческие гены, вырастили американские генетики.

Учёные из Гарвардского университета очистили ДНК свиней от ретровирусов, опасных для человека. Это позволит с ещё большей уверенностью использовать органы свиней для пересадки нуждающимся пациентам, сообщает Science, передает Life.ru.

Главной опасностью для человека, по словам учёных, в случае с трансплантацией органов животных представляли PERV-ретровирусы, которые могли пагубно сказаться на здоровье человека после пересадки. Редактирование генома позволило полностью избавить ДНК свиней от таких заболеваний и повысить совместимость органов с человеческими практически до 100%.

Единственной проблемой, по словам учёных, остаётся совместимость иммунных систем свиньи и человека. Как только удастся решить эту проблему, органы животных можно будет пересаживать людям без подавления иммунной системы.

Сергей Андреев
Фото с сайта paginaeuropeana.ro

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