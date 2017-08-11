Биологи вырастили свиней с человекоподобными органами
11 августа 2017, 14:24
Свиней, в ДНК которых внедрили человеческие гены, вырастили американские генетики.
Учёные из Гарвардского университета очистили ДНК свиней от ретровирусов, опасных для человека. Это позволит с ещё большей уверенностью использовать органы свиней для пересадки нуждающимся пациентам, сообщает Science, передает Life.ru.
Главной опасностью для человека, по словам учёных, в случае с трансплантацией органов животных представляли PERV-ретровирусы, которые могли пагубно сказаться на здоровье человека после пересадки. Редактирование генома позволило полностью избавить ДНК свиней от таких заболеваний и повысить совместимость органов с человеческими практически до 100%.
Единственной проблемой, по словам учёных, остаётся совместимость иммунных систем свиньи и человека. Как только удастся решить эту проблему, органы животных можно будет пересаживать людям без подавления иммунной системы.
Сергей Андреев
Фото с сайта paginaeuropeana.ro
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