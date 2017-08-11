Мадуро предложил сажать в тюрьму на 25 лет за участие в беспорядках
11 августа 2017, 14:29
С соответствующим проектом Мадуро выступил в четверг на сессии Национального учредительного собрания (НУС).
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил наказывать участников уличных беспорядков тюремным заключением на срок до 25 лет, сообщает издание El Comercio, передает РИА Новости.
По данным издания, с соответствующим проектом Мадуро выступил в четверг на сессии Национального учредительного собрания (НУС).
"Те, кто будет выходить на улицы для выражения нетерпимости и ненависти, будут задерживаться, их будут судить, и они понесут суровые наказания на 15, 20 и 25 лет тюрьмы. Это я предлагаю в этом законе", — заявил Мадуро во время выступления.
Он добавил, что наказания будут касаться тех, кто "выражает ненависть, нетерпимость и насилие по культурным, политическим и идеологическим причинам". Такая мера, по словам лидера государства, должна объединить народ Венесуэлы и обеспечить справедливость в стране.
По данным издания, теперь предложенный президентом законопроект должен быть рассмотрен Национальным учредительным собранием.
В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек. Акции протеста усилились после выборов в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум.
Фото © AFP 2017 / Ronaldo Schemidt
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