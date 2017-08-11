Мадуро предложил сажать в тюрьму на 25 лет за участие в беспорядках

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил наказывать участников уличных беспорядков тюремным заключением на срок до 25 лет, сообщает издание El Comercio,

По данным издания, с соответствующим проектом Мадуро выступил в четверг на сессии Национального учредительного собрания (НУС).





"Те, кто будет выходить на улицы для выражения нетерпимости и ненависти, будут задерживаться, их будут судить, и они понесут суровые наказания на 15, 20 и 25 лет тюрьмы. Это я предлагаю в этом законе", — заявил Мадуро во время выступления.





Он добавил, что наказания будут касаться тех, кто "выражает ненависть, нетерпимость и насилие по культурным, политическим и идеологическим причинам". Такая мера, по словам лидера государства, должна объединить народ Венесуэлы и обеспечить справедливость в стране.





По данным издания, теперь предложенный президентом законопроект должен быть рассмотрен Национальным учредительным собранием.





В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек. Акции протеста усилились после выборов в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум.



