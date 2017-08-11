Кети Топурия высказала свое мнение о казахском языке

Музыкальная поп-группа "А-студио", образованная в Казахстане, отметит 30-летний юбилей в Астане

Артисты исполнят любимые хиты, а также посвятят отдельный блок-шоу бывшим участникам, ушедшим из жизни, − Батырхану Шукенову, Булату Сыздыкову и Баглану Садвакасову.

"Будет блок "Воспоминания", в котором мы хотим напомнить зрителям, молодому поколению, которое выросло за это время, наши старые песни. "А-студио 90-х", как мы их называем. Вспомнить наших друзей, с которыми мы провели счастливые моменты на сцене − Батырхана, Баглана, Булата… Это будет трогательный момент", — поделился основатель группы Байгали Серкебаев на встрече с поклонниками в Астане.





Шоу "Сила музыки", посвященное юбилею группы, пройдет в Конгресс-Центре с 15 по 20 августа. Музыканты будут давать по два концерта в день: в 18.00 и 21.00.





Байгали Серкебаев раскрыл небольшой секрет, сказав, что группа планирует в будущем выпустить песню на казахском языке.





"Один раз, помню, я записывала песню с Батыром на казахском. Я просто офигела. За эти два часа мы так мучились. Никогда раньше я не проводила столько времени в студии. Помню, после того, как прослушали запись, мне сказали: "Ничего так, нормально". Это очень сложно", — поделилась солистка группы Кети Топурия.





Певица отметила, что музыка не должна ориентироваться на локальное пространство. Ее задача − объединять людей по всему миру.





Режиссер-постановщик концерта "Сила музыки" Вячеслав Кулаев пообещал, что зрители получат наслаждение от визуального ряда и даже сами смогут частью шоу во время интерактива.

Участники группы отметили, что в рамках благотворительности было выделено две тысячи билетов для детей из детских домов.

"Мы хотим показать нашу музыку новому поколению. Мы с удовольствием будем рады видеть детишек на концерте", — добавил Байгали Серкебаев.

Музыканты группы "А-студио" сказали, что шоу в Астане станет, пожалуй, крупнейшим за всю историю существования коллектива. В организации музыкального представления приняли участие более 300 человек.

Праздновать юбилей на Родине — настоящее счастье, сказали музыканты.

"Мы здесь родились, здесь столько воспоминаний. Жили в Алматы и знали каждую трещинку. Это все останется навсегда", — поделился основатель группы и бас-гитарист Владимир Миклошич.

Солистка группы Кети Топурия добавила, что Казахстан уже стал для артистки третьей родиной.

Фото: © Sputnik / Айгюзель Кадир







