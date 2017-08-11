В Казахстане ожидается похолодание до двух градусов

На большей части республики ожидается понижение температуры, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".





Высотная барическая ложбина, с которой на Казахстан будет поступать влажный и прохладный воздух с районов Таймыра, принесёт понижение температуры на большей части республики, также местами вызовет дожди с грозами, в отдельных районах туман, возможен град и порывистый ветер. Температурный фон в северных, центральных и восточных регионах ночью понизятся до 2-12 тепла, днем постепенное повышение от 15-25 до 20-30 тепла.





В Астане 11 августа ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град и шквал. Ветер северо-восточный, северный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +8+10°С, днем +13+15°С. 12 августа так же пройдет с переменной облачностью, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный 9-14 м/с. Температура ночью +7+9°С, днем +16+18°С. 13 августа сохранится переменная облачность, но без осадков. Ветер юго-западный, южный 9-14 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +20+22°С.





В Алматы 11 августа синоптики прогнозируют переменную облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура ночью +19+21°С, днем +29+31°С. 12 августа ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура ночью +17+19°С, днем +21+23°С. 13 августа сохраняется облачность, но без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +26+28°С.





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