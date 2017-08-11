Даниал Ахметов: «Камышенские крестьяне знают формулу успеха»

На сегодняшний день в большом хозяйстве около двух тысяч дойных коров, но уже в этом году общее число поголовья планируется довести до 7000 голов.

В селе Камышенка Восточно-Казахстанской области идет масштабная реконструкция МТФ. На обновленной ферме дойка коров будет полностью автоматизирована, а для содержания животных созданы идеальные условия. В этом смог убедиться во время рабочей поездки в Шемонаихинский район глава региона Даниал Ахметов, передает пресс-служба акима ВКО.





Предприниматель Владимир Акулов известен своими новаторскими идеями, вот и его крестьянское хозяйство Камышенское, не стало исключением. Здесь теперь есть ферма, где процесс дойки полностью автоматизирован. Кроме того, для коров созданы практически идеальные условия и даже есть вращающиеся щетки для «массажа» буренок.





По словам главы крестьянского хозяйства Владимира Акулова, полная реконструкция завершится уже в октябре этого года. На эти цели выделено 200 млн. тенге собственных средств. Обновленная МТФ рассчитана на 360 голов, с осени на двух фермах хозяйства будет вестись дойка 700 коров.

– В крестьянском хозяйстве виден рациональный подход к работе, – отметил Даниал Ахметов. – Установлено лучшее оборудование, заботятся о кадрах, ведется заготовка высококачественного корма. И что немаловажно, постоянно следят за чистотой поголовья. Это важные слагаемые успеха камышенцев.





На сегодняшний день в большом хозяйстве около двух тысяч дойных коров, но уже в этом году общее число поголовья планируется довести до 7000 голов.





Стоит также отметить, что сам предприниматель Акулов вошел в число претендентов на участие в общереспубликанском проекте «100 новых лиц Казахстана», проводимом в рамках реализации государственной программы «Рухани жангыру».



