Планировавший сбить самолет США в Турции россиянин получил шесть лет тюрьмы
11 августа 2017, 15:09
23-летнего Рената Бакиева приговорили к шести годам и трем месяцам тюрьмы.
Гражданина России, который якобы планировал при помощи дрона сбить один из самолетов США, базирующихся на военной базе Инджирлик, приговорили к шести годам и трем месяцам тюрьмы. Об этом сообщила в пятницу газета "Сабах", передает ТАСС.
По ее данным, 23-летнего Рената Бакиева обвиняли в причастности к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в Казахстане).
Ранее Бакиев был приговорен турецким судом к 6 годам тюрьмы за членство в ИГ.
Россиянин, по данным следователей, планировал совершить теракт там, где собираются высшие американские офицеры, а также в центре общества алевитов.
Фото © AP Photo / DHA-Depo Photos
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872631-4e597058c9c99413fcd85828b5c0418b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...