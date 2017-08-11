Планировавший сбить самолет США в Турции россиянин получил шесть лет тюрьмы

23-летнего Рената Бакиева приговорили к шести годам и трем месяцам тюрьмы.

Гражданина России, который якобы планировал при помощи дрона сбить один из самолетов США, базирующихся на военной базе Инджирлик, приговорили к шести годам и трем месяцам тюрьмы. Об этом сообщила в пятницу газета "Сабах", передает передает ТАСС





По ее данным, 23-летнего Рената Бакиева обвиняли в причастности к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в Казахстане).





Ранее Бакиев был приговорен турецким судом к 6 годам тюрьмы за членство в ИГ.





Россиянин, по данным следователей, планировал совершить теракт там, где собираются высшие американские офицеры, а также в центре общества алевитов.



