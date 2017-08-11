Acura обновила свой флагманский седан

Марка Acura, являющаяся премиальным брендом концерна Honda, обновила седан RLX — свою топовую модель. Машина получила совершенно новую переднюю часть с крупной светотехникой, а также иное оформление задней части кузова со светодиодными огнями.

Главная техническая новость для базовой переднеприводной модификации — появление десятиступенчатой автоматической трансмиссии. А вот 3,7-литровый атмосферный V6 остался без изменений и по-прежнему выдает 310 л.с.

Более продвинутая полноприводная комплектация также оснащается атмосферным V6, но его дополняют три электромотора — два из них и приводят в движение колеса задней оси, причем делая это в поворотах с разным усилием тем самым регулируя вектор тяги. Суммарная мощность у обновленного гибридного седана не изменилась и по-прежнему составляет 377 л.с., однако конструкторы уверяют, что система стала работать эффективнее.

Также у машины незначительно изменился интерьер, а список опций расширился за счет систем активной помощи водителю, включающих не только активный круиз-контроль, но и «пробочный» автопилот, систему удержания машины в полосе, систему автоматического экстренного торможения и прочих функций такого типа.





Acura RLX никогда не продавалась в России. У нас известен лишь предшествующий седан RL, который в Европе и в РФ продавался как Honda Legend.