"Резиновый" минивэн: Воспитатели детсада уместили 20 детей в одном автомобиле в Кызылорде
11 августа 2017, 15:17
Видео было распространено в соцсетях.
В Сети распространилось видео, как воспитатели детского сада умудрились разместить около 20 воспитанников в одном минивэне, сообщает ИА «NewTimes.kz».
На кадрах видно, что воспитательницы приложили немало усилий, чтобы компактно «упаковать» целую детсадовскую группу в одном автомобиле. А потом еще и уместиться туда самим.
В комментариях сообщается, что действие происходит «в Кызылорде около ТРЦ Жибек Жолы», а автомобиль назван «резиновым».
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872633-5fac1b50d142249a1364f2ded546e341
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...