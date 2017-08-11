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"Резиновый" минивэн: Воспитатели детсада уместили 20 детей в одном автомобиле в Кызылорде

11 августа 2017, 15:17

Видео было распространено в соцсетях.

В Сети распространилось видео, как воспитатели детского сада умудрились разместить около 20 воспитанников в одном минивэне, сообщает ИА «NewTimes.kz».


На кадрах видно, что воспитательницы приложили немало усилий, чтобы компактно «упаковать» целую детсадовскую группу в одном автомобиле. А потом еще и уместиться туда самим.

В комментариях сообщается, что действие происходит «в Кызылорде около ТРЦ Жибек Жолы», а автомобиль назван «резиновым».

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