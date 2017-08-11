Казахстанский двойник МакГрегора озвучил стоимость пранка в Нью-Йорке
11 августа 2017, 15:21
Вторая подряд провокация Бадургова собрала тысячи зрителей в одном из крупнейших городов США.
Казахстанский спортсмен, вице-президент федерации Street Workout Ислам Бадургов снял очередное провокационное видео в образе Конора МакГрегора в США. В интервью Vesti.kz пранкер рассказал, во сколько ему и его команде обошлось это видео.
"Мы готовились к пранку ровно неделю. Чтобы привезти всю команду в Нью-Йорк, сделать грим, взять одежду и камеры, мы потратили свыше 20 тысяч долларов из собственного кармана. С машинами помогли друзья", - рассказал Багдуров.
По его словам Таймс Сквер был полностью забит, образовалась пробка.
"Люди были на проезжей части, в этот момент сразу же вызвали отряд полиции. Фанаты МакГрегора просто заваливались в машину. Это сумасшествие. Просто не передать в видео то, что было вживую. В конце видео есть момент, где мы идем по Бруклинскому мосту. Весь этот мост притормозили, шли пешком, просто для пафоса сняли эти кадры, как Конор МакГрегор идет по мосту, а сзади кортеж", - поделился впечатлениями спортсмен.
Он также рассказал, что один из фанатов МакГрегора не учуял подвоха.
"Когда мы были в Union Square, встретили ирландского фаната Конора. Он даже не узнал, он не заподозрил, что это "двойник" Конора, подумал что я настоящий МакГрегор", - сообщил Ислам Багдуров.
По его словам, целью этих праков является внимание Конора, его поддержка перед боем и встреча с самим бойцом. Также он рассказал, что импровизированный бой с Мейвезером не состоится.
"Я бы не рискнул это сделать. Я не могу себе позволить грубые слова, как Конор выражается по поводу Мейвезера. Его как бойца я уважаю, он очень титулованный. Я не в праве даже делать пранк, чтобы как-то постановочно сойтись с Мейвезером", - заключил Ислам Багдуров.
Бой МакГрегор - Мейвезер состоится 26 августа в Лос-Анджелесе на арене T-Mobile.
Фото: кадр из видео.
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