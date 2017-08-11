Школьницы из Казахстана победили в международном IT-конкурсе в Силиконовой долине
11 августа 2017, 15:29
Они выиграли главный приз в размере 15 000 долларов.
Казахстанская команда "/flash" победила в Международном IT-конкурсе "Technovation challenge", самостоятельно разработав мобильное приложение "QamCare", сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 11 августа, стало известно о том, что мобильное приложение казахстанских участниц в Международном IT-конкурсе "Technovation challenge" признано лучшим среди всех финалистов в Сан-Франциско.
Команда алматинских школьниц "/flash" выиграла главный приз в размере 15 000 долларов.
Алматинские школьницы Ажар Султансих, Диана Жанакбаева, Дияра Бейсенбекова, Аружан Кошкарова представили компетентному жюри в Силиконовой долине мобильное приложение "QamCare", которое позволяет отслеживать передвижение своего пользователя и в случае экстренной необходимости за считанные секунды отправляет родным сообщение с подробными данными о своем местоположении. Уникальной особенностью этого мобильного приложения также является дополнительная кнопка SOS, разработанная участницами собственноручно из различных микросхем. Кнопка позволяет отправить сообщение SOS без участия мобильного телефона, в случае его потери или поломки в чрезвычайный момент.
По словам разработчиц, "QamCare" происходит от казахского слова "Qamqor", что в переводе означает – забота. К слову приложение разработано для заботы о самых важных людях.
Вторая команда из Казахстана "GoWaco" также вошла в ТОП-6 команд-финалистов и получила гарантированный приз в размере 10 000 долларов.
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