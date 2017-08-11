Экс-глава филиала "КазАвтоЖола" приговорен к штрафу в 120 миллионов тенге

Бывший директор Северо-Казахстанского областного филиала АО "НК КазАвтоЖол" за взятку в размере 2 миллионов тенге приговорен к штрафу в 120 миллионов тенге, передает корреспондент передает корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.





Петропавловским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении Жанкина Аскара Советовича, 1963 года рождения, в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 366 УК РК (получение взятки).





Судом установлено, что Жанкин, занимая должность директора Северо-Казахстанского областного филиала АО "НК КазАвтоЖол", являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, 23 февраля 2017 года получил через посредника взятку в значительном размере — в сумме 2 миллиона тенге − за сокрытие фактов о невыполненных работах АО "К-Дорстрой", а также за покровительство подрядной организации, осуществляющей реконструкцию автомобильных дорог республиканского значения АО "К-Дорстрой" в осуществлении своей предпринимательской деятельности, выраженное в виде беспрепятственного подписания актов выполненных работ по другим объектам строительных работ на дорогах республиканского значения, расположенных на территории Северо-Казахстанской области.





"Жанкин, будучи лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, совершил тяжкое умышленное уголовное правонарушение против интересов государства. На основании протокола от 18 мая 2015 года о проведении госзакупок директор областного филиала АО "НК Казавтожол" Жанкин, действующий в качестве заказчика, и АО "К-Дорстрой" в качестве подрядчика подписали договор от 28 мая 2015 года о закупках работ по реконструкции участка автомобильной дороги Жезказган – Петропавловск 946-954 км и обход г. Петропавловска 11-8 км на участке дороги Щучинск – Кокшетау – Петропавловск на сумму 5,1 миллиарда тенге. Работы по договору должны были быть закончены по истечении 21 месяца с даты подписания договора, срок окончания – 27 февраля 2017 года", — следует из приговора суда.





В перечень работ, предусмотренный проектно-сметной документацией (ПСД), включены работы по установке смотровой эстакады, изготовленной из сборных металлических конструкций, и опор из железобетонных материалов стоимостью 6,9 миллиона тенге. Также были предусмотрены беседки из древесины, которые должны быть установлены на площадке для отдыха, расположенной на территории кафе "У Ксюши" в селе Бесколь Кызылжарского района, а также предусматривалось изготовление перильных ограждений по краям автодороги от кафе "Лана" до разворотной площадки в направлении КП "Южный" стоимостью 8,2 миллиона тенге.





"25 ноября 2016 года между заказчиком, подрядчиком, а также авторским и техническим надзорами был подписан акт приема объектов в эксплуатацию. Однако в середине февраля Жанкину стало известно, что работы по установке смотровой эстакады и перильных ограждений подрядчиком фактически не выполнены. Жанкин сообщил об этом первому заместителю генерального директора АО "К-Дорстрой" Серику Рамазанову, впоследствии осужденному приговором Петропавловского городского суда от 27 мая 2017 года по статье 367, часть 2 УК РК. При этом у Жанкина возник преступный умысел, направленный на получение взятки. Жанкин, осознавая незаконность своих намерений, преследуя личную корыстную цель преступной наживы, выдвинул Рамазанову незаконные требования о предоставлении денег в значительном размере – 2 миллиона тенге – за то, что он в силу своего служебного положения может поспособствовать действиям в пользу АО "К-Дорстрой" за сокрытие факта о невыполненных работах путем организации документальной переписки", — говорится в приговоре.





Так, по поводу отсутствия смотровой эстакады Жанкин посоветовал подрядчику обратиться в филиал "Казавтожола" с письмом о том, что 3 декабря 2016 года неизвестными лицами поврежден заезд эстакады. Так как эстакада находится на гарантии, то восстановительные работы будут проведены в апреле-мае 2017 года. В свою очередь филиал направит в АО "К-Дорстрой" письмо о необходимости демонтажа разрушенной смотровой эстакады и последующего проведения восстановительных работ.





"По факту отсутствия установки перильного ограждения Жанкин организует в адрес РГП "Казавтодор" ходатайство якобы о даче разрешения на демонтаж перильного устройства, мотивированное тем, что ограждение создает задержание снега и аварийную ситуацию для участников дорожного движения. После этого филиал отправит в "К-Дорстрой" соответствующее письмо по производству демонтажа ограждений. В части отсутствия беседки Жанкин распорядился о передаче АО "К-Дорстрой" аналогичной беседки с другого участка дороги для ее хранения на их территории", — отмечается в приговоре суда.





Жанкин велел Рамазанову передать взятку через технического директора АО "К-Дорстрой", в отношении которого в настоящее время проводится досудебное расследование.





"Рамазанов согласился, поскольку понимал, что факт невыполненных работ может негативно сказаться как на имидже АО, так и на его профессиональной и деловой репутации, так как именно он курировал ход работ. Рамазанов поручил техническому директору "К-Дорстрой" передать взятку Жанкину в размере 2 миллионов тенге. Технический директор, осознавая незаконность соглашения между Рамазановым и Жанкиным, выразил добровольное согласие на выполнение незаконного поручения в качестве посредника. 22 февраля 2017 года Рамазанов, действуя через водителя АО, находившегося в неведении о происходящем, передал посреднику взятку для Жанкина в размере 2 миллионов тенге. 23 февраля около 9 часов утра подсудимый Жанкин на своем рабочем месте получил через посредника данную взятку. В результате комплекса оперативных мероприятий, проведенных антикоррупционной службой по СКО, Жанкин был задержан с поличным при получении взятки", — гласит приговор.





Уголовное дело по ходатайству сторон было рассмотрено в сокращенном порядке, поскольку подсудимый Жанкин А.С. не оспаривал относимость и допустимость доказательств, собранных по делу, не настаивал на их исследовании в судебном заседании, вину признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся.





"Приговором Петропавловского городского суда Жанкин А.С. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 366 УК РК. Назначить наказание в виде штрафа в размере шестидесятикратной суммы взятки в сумме 120 миллионов тенге", — зачитал приговор председательствующий судья Петропавловского городского суда Айдрхан Жанаков.





Он пояснил, что на основании статьи 62 УК РК с учетом содержания осужденного Жанкина А.С. под стражей в период с 23.02.2017 года по 11.08.2017 года суд постановил снизить сумму штрафа на 1 миллион тенге.





"Окончательно Жанкину Аскару Советовичу назначить наказание в виде штрафа в размере 119 миллионов тенге с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать определенные должности, связанные с осуществлением государственных функций, в государственных органах и на государственной службе", — резюмировал судья Жанаков.





Мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Жанкина А.С. судом была изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу. Суд принял решение освободить подсудимого в зале суда. Данный приговор родственники и друзья подсудимого встретили бурными аплодисментами.





Адвокат подсудимого Дулат Умралин пояснил агентству, что приговором и подсудимый, и сторона защиты довольны. Обжаловать решение суда они не будут.



