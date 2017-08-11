В России грибник отправил медведицу в нокдаун

Житель поселка Сосьва (Свердловская область) Александр Лопахин сумел без оружия отбиться от напавшей на него в лесу медведицы.

Об этом в пятницу, 11 августа, рассказал Ura.ru источник в правоохранительных органах, передает передает Lenta.ru





Дата инцидента не уточняется. 44-летний мужчина пошел в лес за грибами и в районе села Кошай повстречал медведицу с медвежонком. Животное бросилось на человека, предположительно, чтобы защитить своего детеныша. У Лопахина с собой был только перочинный нож, чтобы срезать грибы, однако хищница выбила у него из рук это оружие. Сначала мужчина не мог сопротивляться, он лишь закрыл голову руками.





«От отчаяния левой рукой он схватил медведицу за голову, а правой начал бить ее по морде. Получив такой отпор, оглушенная, от неожиданности она аж села и выпустила грибника, а потом убежала», — отметил собеседник издания.





Отбившись от медведя, мужчина сумел выйти на поляну, где работала сотовая связь, и позвонил односельчанину. Тот приехал за ним на машине и доставил в больницу.





«У пострадавшего множественные рваные раны головы и верхних конечностей, большая рваная рана правой кисти, правого уха. Был откушен кончик носа, но мы его пришили обратно», — сообщили изданию в больнице № 1 города Серова. Угрозы для жизни Лопахина, по словам медиков, нет.



