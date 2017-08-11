Chevrolet показал новый Camaro ZL1 для NASCAR
11 августа 2017, 15:55
Американский бренд Chevrolet официально рассекретил новое гоночное купе Camaro ZL1 2018 года, которое будет принимать участие в первенстве Monster Energy NASCAR Cup Series.
Сразу скажем, что рассекретив новый гоночный болид Chevrolet Camaro ZL1 NASCAR Race Car 2018 года, американская марка не предоставила никаких данных о техническом оснащении машины. В пресс-релизе просто сказано, что автомобиль пришёл на смену модели Chevrolet SS.
Также в официальном заявлении компании сказано, что инженеры использовали различные инструменты, включая «анализ динамики вычислительной жидкости и уменьшенные масштабы и полномасштабные испытания в аэродинамической трубе», чтобы оптимизировать аэродинамику автомобиля, сохраняя при этом внешний вид производственной модели.
В действительности, внешний вид нового гоночного купе Chevrolet Camaro ZL1 2018 года для чемпионата Monster Energy NASCAR Cup Series – впечатляет! Сообщается, что новинка выйдет на гоночную трассу в феврале, в рамках этапа Daytona Speedweeks. Представители американского автогиганта отмечают:
«Chevrolet, Camaro и ZL1 – все это синонимы победы, как на треке, так и вне его. Мы в восторге от того, что в следующем году мы проведем Camaro в первенство NASCAR».
Via livecars
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