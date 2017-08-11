Шэрон Стоун опубликовала свои пробы к эротическому триллеру «Основной инстинкт»

Голливудская актриса Шэрон Стоун опубликовала запись своих проб к эротическому триллеру «Основной инстинкт» , передает , передает Lenta.ru





Роль в этой картине стала ключевой в карьере Стоун. На нее претендовали такие актрисы, как Джулия Робертс, Мэг Райан и Эмма Томпсон, но режиссер Пол Верховен счел их недостаточно сексуальными.





Партнер Стоун по фильму Майкл Дуглас после завершения съемок был вынужден пройти курс лечения от сексуальной одержимости.





#BasicInstinct audition tape for #WaybackWednesday Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) Авг 9 2017 в 4:12 PDT









Кадр: кинопробы фильма «Основной инстинкт»

Шэрон Стоун сыграла также в картинах «Слезы под дождем», «Кровь и песок», «Вспомнить все», «Мертвый и быстрый», «Щепка» и других. В 2006 году она снялась в фильме «Основной инстинкт 2», созданном режиссером Майклом Кейтоном-Джонсом и не имевшем большого успеха.