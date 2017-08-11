Шэрон Стоун опубликовала свои пробы к эротическому триллеру «Основной инстинкт»
11 августа 2017, 16:03
Актриса выложила ролик в Instagram.
Голливудская актриса Шэрон Стоун опубликовала запись своих проб к эротическому триллеру «Основной инстинкт», передает Lenta.ru.
Роль в этой картине стала ключевой в карьере Стоун. На нее претендовали такие актрисы, как Джулия Робертс, Мэг Райан и Эмма Томпсон, но режиссер Пол Верховен счел их недостаточно сексуальными.
Партнер Стоун по фильму Майкл Дуглас после завершения съемок был вынужден пройти курс лечения от сексуальной одержимости.
Шэрон Стоун сыграла также в картинах «Слезы под дождем», «Кровь и песок», «Вспомнить все», «Мертвый и быстрый», «Щепка» и других. В 2006 году она снялась в фильме «Основной инстинкт 2», созданном режиссером Майклом Кейтоном-Джонсом и не имевшем большого успеха.
Кадр: кинопробы фильма «Основной инстинкт»
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