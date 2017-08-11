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Шэрон Стоун опубликовала свои пробы к эротическому триллеру «Основной инстинкт»

11 августа 2017, 16:03

Актриса выложила ролик в Instagram.

Голливудская актриса Шэрон Стоун опубликовала запись своих проб к эротическому триллеру «Основной инстинкт», передает Lenta.ru.

Роль в этой картине стала ключевой в карьере Стоун. На нее претендовали такие актрисы, как Джулия Робертс, Мэг Райан и Эмма Томпсон, но режиссер Пол Верховен счел их недостаточно сексуальными.

Партнер Стоун по фильму Майкл Дуглас после завершения съемок был вынужден пройти курс лечения от сексуальной одержимости.

#BasicInstinct audition tape for #WaybackWednesday

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) Авг 9 2017 в 4:12 PDT


Шэрон Стоун сыграла также в картинах «Слезы под дождем», «Кровь и песок», «Вспомнить все», «Мертвый и быстрый», «Щепка» и других. В 2006 году она снялась в фильме «Основной инстинкт 2», созданном режиссером Майклом Кейтоном-Джонсом и не имевшем большого успеха.

Кадр: кинопробы фильма «Основной инстинкт»

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