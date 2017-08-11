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Тенге снова ослабел

11 августа 2017, 16:07

В обменных пунктах доллар США продают за 333,5-335 тенге, а покупают от 332,5 -333,3.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает zakon.kz.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США в тенге составил 333,24 при объеме торгов 98 450 тыс. долларов США.

Средневзвешенный курс рубля России в тенге составил 5,5421 при объеме торгов 35 000 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 333,17 тенге за доллар (+0,48 тенге), суммарный объем торгов – 170 950 тыс. USD (+11 500 тыс. USD).

По данным Kurs.kz, в обменных пунктах доллар США продают за 333,5-335 тенге, а покупают от 332,5 -333,3.

Фото: Ак Жайык

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