Тенге снова ослабел
11 августа 2017, 16:07
В обменных пунктах доллар США продают за 333,5-335 тенге, а покупают от 332,5 -333,3.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает zakon.kz.
По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США в тенге составил 333,24 при объеме торгов 98 450 тыс. долларов США.
Средневзвешенный курс рубля России в тенге составил 5,5421 при объеме торгов 35 000 тыс. рублей.
Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 333,17 тенге за доллар (+0,48 тенге), суммарный объем торгов – 170 950 тыс. USD (+11 500 тыс. USD).
По данным Kurs.kz, в обменных пунктах доллар США продают за 333,5-335 тенге, а покупают от 332,5 -333,3.
Фото: Ак Жайык
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