Сотрудник алматинского ДГД подозревается в крупном мошенничестве
11 августа 2017, 16:11
Подозреваемый арестован на два месяца.
Сотрудника Управления государственных доходов по Бостандыкскому району города Алматы вместе с бывшим сотрудником подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента.
"Гражданин Назаров Д.Е. являясь сотрудником Управления государственных доходов по Бостандыкскому району города Алматы используя свое служебное положение в группе с бывшим сотрудником этого же Управления гр. Конусовым Р.Б. совершили мошенничество в особо крупном размере в сумме 10 миллионов тенге в отношении гр. Ш", - говорится в сообщении ДГД.
Так, 8 августа при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления внутренней безопасности ДГД Алматы задержали подозреваемых в порядке ст. 128 УПК Республики Казахстан.
11 августа с санкции Алмалинского районного суда города Алматы граждане Назаров Д.Е. и Конусов Р.Б. арестованы сроком на 2 месяца. В настоящее время ведется следствие.
Фото: dixinews.kz.
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