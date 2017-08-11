Сотрудник алматинского ДГД подозревается в крупном мошенничестве

Сотрудника Управления государственных доходов по Бостандыкскому району города Алматы вместе с бывшим сотрудником подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента.





"Гражданин Назаров Д.Е. являясь сотрудником Управления государственных доходов по Бостандыкскому району города Алматы используя свое служебное положение в группе с бывшим сотрудником этого же Управления гр. Конусовым Р.Б. совершили мошенничество в особо крупном размере в сумме 10 миллионов тенге в отношении гр. Ш", - говорится в сообщении ДГД.





Так, 8 августа при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления внутренней безопасности ДГД Алматы задержали подозреваемых в порядке ст. 128 УПК Республики Казахстан.





11 августа с санкции Алмалинского районного суда города Алматы граждане Назаров Д.Е. и Конусов Р.Б. арестованы сроком на 2 месяца. В настоящее время ведется следствие.



