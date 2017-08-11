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16 самых красивых заборов в мире

11 августа 2017, 16:17

Заборы – это своеобразные стражи, которые могут помешать проникнуть незнакомцу к вам в дом или лицезреть вашу личную жизнь.

Звучит немного скучно, но эти заборы точно скучными не назовешь. Фуллпикча собрала этот список фантастических заборов, чтобы вдохновить вас, дорогие обладатели заборов, сделать их лучше. А как будут рады ваши соседи.


Источник: fullpicture.ru

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