В Германии вынесли приговор сирийцам, которые возили нелегалов в Европу
11 августа 2017, 16:22
По данным следствия, банда организовала в 2015 году несколько нелегальных перевозок сирийских беженцев из турецкого Измира в Грецию.
Окружной суд в баварском городе Траунштайне вынес приговор по делу трех граждан Сирии, которые обвинялись в нелегальном провозе мигрантов в Европу через Средиземное море, во время которого погибли 13 человек, передает РИА Новости.
Трагедия произошла в 2015 году, когда лодка с беженцами столкнулась с грузовым судном. Обвинение требовало для 27-летнего главаря банды 12,5 лет заключения, для 24-летнего капитана лодки – 6,5 лет, а для их помощника 34 лет, который занимался финансовыми вопросами, 3,5 года тюрьмы. В итоге, согласно решению суда, лидер преступной группы получил 4 года заключения и штраф в 15 тысяч евро, капитан – 2,5 года заключения, помощник – два года условно, сообщает ТРК Bayerischer Rundfunk.
По данным следствия, банда организовала в 2015 году несколько нелегальных перевозок сирийских беженцев из турецкого Измира в Грецию.
С июля по ноябрь лодка сделала шесть рейсов и перевезла почти 250 человек, в основном, это были граждане Сирии из Алеппо. Каждый пассажир заплатил за перевозку около тысячи евро.
Суд происходил в Траунштайне, так как один из осужденных проживал там на момент ареста в 2016 году.
Ангелина Тимофеева
Фото © AFP 2017 / ALBERTO PIZZOLI
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