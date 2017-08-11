Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Германии вынесли приговор сирийцам, которые возили нелегалов в Европу

11 августа 2017, 16:22

По данным следствия, банда организовала в 2015 году несколько нелегальных перевозок сирийских беженцев из турецкого Измира в Грецию.

Окружной суд в баварском городе Траунштайне вынес приговор по делу трех граждан Сирии, которые обвинялись в нелегальном провозе мигрантов в Европу через Средиземное море, во время которого погибли 13 человек, передает РИА Новости.

Трагедия произошла в 2015 году, когда лодка с беженцами столкнулась с грузовым судном. Обвинение требовало для 27-летнего главаря банды 12,5 лет заключения, для 24-летнего капитана лодки – 6,5 лет, а для их помощника 34 лет, который занимался финансовыми вопросами, 3,5 года тюрьмы. В итоге, согласно решению суда, лидер преступной группы получил 4 года заключения и штраф в 15 тысяч евро, капитан – 2,5 года заключения, помощник – два года условно, сообщает ТРК Bayerischer Rundfunk.

По данным следствия, банда организовала в 2015 году несколько нелегальных перевозок сирийских беженцев из турецкого Измира в Грецию.

С июля по ноябрь лодка сделала шесть рейсов и перевезла почти 250 человек, в основном, это были граждане Сирии из Алеппо. Каждый пассажир заплатил за перевозку около тысячи евро.

Суд происходил в Траунштайне, так как один из осужденных проживал там на момент ареста в 2016 году.

Ангелина Тимофеева
Фото © AFP 2017 / ALBERTO PIZZOLI

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...