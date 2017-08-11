В лондонском метро произошел пожар
11 августа 2017, 16:41
Пострадали четыре человека.
Четыре человека пострадали в результате пожара в поезде лондонского метро, двое из них были госпитализированы, сообщила скорая помощь Лондона в Twitter, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в пятницу пожар произошел в поезде лондонского метро в районе станции Oxford Circus линии Бейкерлоо. Станция была закрыта, движение прекращено. На место прибыли пожарные и транспортная полиция. Отмечалось, что причина пожара не рассматривалась как подозрительная. На данный момент пожарная бригада сообщила, что потушила пожар. Идет расследование причины инцидента.
"Мы оказали помощь на месте четырем отравившимся дымом пациентам, двоих из них мы забрали в больницу в качестве меры предосторожности", — сообщила скорая помощь Лондона.
Фото © REUTERS / Social Media Website / Joe Bunting
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