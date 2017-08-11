Тренер национальной сборной РК рассказал о своих ожиданиях от предстоящего ЧМ по боксу

Один из наставников главной команды страны высказал свое виденье относительно медального плана для нашей сборной на чемпионате мира.

Известный в прошлом боксер, в настоящее время работающий штатным тренером национальной команды РК по боксу Азамат Макажанов (который 11 августа отмечает свой 39-й день рождения) поделился своим мнением о грядущем мировом первенстве по боксу (25 августа – 3 сентября) и рассказал о вечере профи-бокса, который состоится 9 сентября в Астане.





«Наша сборная в штатном режиме готовится к главному старту текущего года – чемпионату мира в Гамбурге. Все ребята горят желанием проявить свои лучшие качества, усиленно готовятся, выполняя все требования и нагрузки тренерского штаба во главе с Мырзагали Айтжановым», - говорит Макажанов.





Один из наставников главной команды страны высказал свое виденье относительно медального плана для нашей сборной на чемпионате мира.





«Каждый из наших боксеров способен добиться в Гамбурге высокого результата. В спорте делать прогнозы – дело неблагодарное, боксеры в таких случаях говорят «ринг покажет». С обретения нашей страной независимости казахстанские мастера кожаной перчатки приучили всех соотечественников к успешным выступлениям на всех значимых соревнованиях и на предстоящем чемпионате мира наши ребята будут изо всех сил стараться оправдать ожидания болельщиков. Думаю, если сборная Казахстана сумеет вернуться на родину с полным комплектом наград, то, это станет для нас приемлемым результатом», - сообщил Азамат Макажанов.





Также Макажанов выразил уверенность, что на вечере профессионального бокса 9 сентября, который приурочен международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» казахстанцы смогут проявить свои лучшие качества и порадовать любителей спорта не только положительными исходами, но и искрометным боксом.





«Канат Ислам зарекомендовал себя как один из лучших средневесов планеты и в предстоящем поединке с Брэндоном Куком казахстанец должен вновь доказать свою состоятельность чтобы в обозримом будущем биться за самые престижные титулы в профессиональном боксе. В данном вечере бокса также выступят и такие известные боксеры как Жанибек Алимханулы, Жанкош Тураров, Меийрим Нурсултанов, Руслан Мырсатаев, Али Ахмедов, Димаш Ниязов, Айдос Ербосынулы и Нурсултан Жанайбаев. Все перечисленные боксеры имеют большой опыт и в случае, если они подойдут в оптимальной своей форме к 9 сентября, все они способны выйти победителями встреч со своими оппонентами», - сказал Азамат Макажанов.