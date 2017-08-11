В системе медстрахования нужды пациентов выйдут на первый план

Медицинская общественность Казахстана, анализируя внутренние проблемы системы здравоохранения, склоняется к выводу, что без внедрения системы медицинского страхования и дальнейшего реформирования отечественной медицины в новых условиях финансирования, проблемы отрасли будут только усугубляться. Таким мнением поделилась директор Карагандинского городского центра первичной медико-санитарной помощи Татьяна Баширова, сообщает Zakon.kz.

- В отечественной медицине остается ряд проблемных вопросов, требующих незамедлительного решения. Как сотрудник сферы оказания первичной помощи населения, вынуждена признать, что в Казахстане не сформирована эффективная и качественная система оказание первичной медико-санитарной помощи.

Фактически отсутствует ответственность пациентов за своевременное прохождение профилактических осмотров, приверженности к физической культуре, отказу от вредных привычек, рациональному питанию.

Сохраняется неудовлетворенность казахстанцев качеством услуг государственной медицины, что вынуждает обращаться в платные клиники и оплачивать их услуги из своего кармана.

Сегодня угрожающе растут личные расходы населения на оплату медуслуг, которые достигли почти 40% всего бюджета здравоохранения. Несмотря на рост государственных расходов на здравоохранение, финансирование не покрывает растущие потребности населения в медицинской помощи.

Как же будут решаться эти проблемы в системе обязательного медицинского страхования?

Основной принцип обязательного медицинского страхования - социальная справедливость. Финансовые средства от страховых взносов и отчислений будут распределяться на основе солидарной ответственности - менее нуждающиеся платят за более нуждающихся.

Простыми словами это значит, что все застрахованные казахстанцы независимо от пола, возраста, социального статуса, места проживания получат равный доступ к качественной медпомощи.

Пациент будет волен выбрать по своему желанию поликлинику или частную клинику, в которой будет лечиться, вошедшую в единый реестр поставщиков. В этой ситуации в более выгодном положении будут те лечебные учреждения, которые обеспечат достойное качество и условия оказания медицинских услуг.

Таким образом, мы ожидаем, что эффективность системы здравоохранения будет расти за счет развития реальной конкуренции.

Система медстрахования предполагает строгий отбор поставщиков медицинских услуг. Лечебные учреждения, претендующие на оказание медпомощи в рамках ОСМС, будут обеспечены материальными и трудовыми ресурсами. Помимо этого, преимущество будет отдано организациям, прошедшим аккредитацию на соответствие международным стандартам здравоохранения.

Контроль за качеством медицинских услуг и защитой интересов пациентов будет осуществляться Фондом социального медицинского страхования. Именно, он станет ключевым игроком на рынке медицинских услуг.

На постоянной основе Фондом будут контролироваться объемы оказанных услуг, оценка ими качества, соответствие оказанной помощи стандартам в области здравоохранения, соблюдение клинических протоколов диагностики и лечения. В случаях выявления дефектов оказания медпомощи к лечебным учреждениям будут применяться штрафные санкции.

Еще одним ключевым нововведением станет опрос пациентов об удовлетворенности качеством услуг. Каждое лечебное учреждение будет иметь индикаторы конечного результата. На основе данной оценки и анализа показателей будут формироваться объемы финансирования лечебных учреждений.

Также ежеквартально будет проводиться оценка риска деятельности лечебных учреждений. В организациях с низким коэффициентом результативности будет проводиться дополнительный мониторинг качества, объемов медицинских услуг.

Рейтинги и списки лучших лечебных учреждений станут доступны каждому казахстанцу, так как будут публиковаться в СМИ.

Как мы видим, в системе медстрахования оценка пациента станет главным индикатором для медицинских организаций, а нужды пациентов выйдут для врачей на первый план. Эта система работает во всем мире и доказала свою жизнеспособность и результативность.