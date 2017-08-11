Вышел трейлер комедии о смерти Сталина
11 августа 2017, 17:09
Его разместила в своем YouTube-аккаунте канадская компания Entertainment One.
В сети появился трейлер фильма «Смерть Сталина», передает Lenta.ru.
В черной комедии, которую снял британский режиссер Армандо Ианнуччи, играют Стив Бушеми, Тимоти Далтон, Ольга Куриленко, Майкл Пэйлин.
Лента рассказывает о первых днях после смерти Иосифа Сталина.
Премьера фильма состоится в сентябре на Международном кинофестивале в Торонто, а в мировой прокат «Смерть Сталина» выйдет 20 октября.
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