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Вышел трейлер комедии о смерти Сталина

11 августа 2017, 17:09

Его разместила в своем YouTube-аккаунте канадская компания Entertainment One.

В сети появился трейлер фильма «Смерть Сталина», передает Lenta.ru.

В черной комедии, которую снял британский режиссер Армандо Ианнуччи, играют Стив Бушеми, Тимоти Далтон, Ольга Куриленко, Майкл Пэйлин.

Лента рассказывает о первых днях после смерти Иосифа Сталина.

Премьера фильма состоится в сентябре на Международном кинофестивале в Торонто, а в мировой прокат «Смерть Сталина» выйдет 20 октября.


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