Комментарий к Нормативному постановлению Верховного Суда Республики Казахстан «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда» от 27 ноября 2015 года № 7 (Н.И. Мамонтов, судья Верховного Суда Казахстана в почетной отставке, член Высшего Судебного Совета Казахстана)

Нормативное постановление

Верховного Суда Республики Казахстан

«О применении судами законодательства

о возмещении морального вреда»

от 27 ноября 2015 года № 7,

в редакции от 31 марта 2017 года

Н.И. Мамонтов

Судья Верховного Суда Казахстана

в почетной отставке, член Высшего

Судебного Совета Казахстана

КОММЕНТАРИИ

В соответствии со ст. 81 Конституции Казахстана Верховный Суд Казахстана не только в установленных процессуальным законом основаниям и в порядке рассматривает конкретные судебные дела, но и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

В другой норме Конституции Казахстана содержится положение о том, что нормативные постановления Верховного Суда Казахстана относятся к действующему праву.

При этом нормативные постановления Верховного Суда Казахстана отнесены к основным видам нормативных правовых актов, которые, однако, находятся вне иерархии нормативных правовых актов, установленных законом.

Под постановлением понимается коллективное решение, но принимаемое Верховным Судом Казахстана постановление именуется нормативным.

Сам термин «нормативное постановление» свидетельствует о том, что это должен быть нормативный акт как официальный документ государственного органа, который обладает признаком властности, обязательности и содержит правовые нормы.

Под нормой права понимается общеобязательное правило поведения постоянного или временного характера, рассчитанное на многократное применение и распространяющееся на индивидуально неопределенный круг лиц в рамках регулируемых общественных отношений.

Но пленарное заседание (не исполняет функцию органа правосудия) как структурное подразделение Верховного Суда Казахстана ни Конституцией Казахстана, ни иными Конституционными закона не наделено нормотворческими функциями по изданию (принятию) норм права, которыми бы устанавливались, изменялись либо отменялись права и обязанности субъектов материального или процессуального права, являющихся участниками гражданского, уголовного либо административно-деликтного процесса.

Нормативное постановление Верховного Суда Казахстана не обладает никакой юридической силой и находится вне иерархии нормативных правовых актов.

Принимаемые пленарным заседанием судей Верховного Суда Казахстана разъяснения (толкования) норм Конституции и подлежащих применению судами законов при рассмотрении судебных дел не соответствуют тем критериям, которые предусмотрены законом.

Эти акты отвечают критерием официального разъяснения нормативного правового акта, в котором не могут устанавливаться нормы права и восполняться пробелы в законодательных актах. Официальные разъяснения даются исключительно в целях уяснения, уточнения содержания нормы права, не изменяя смыл нормы права и не выходя за пределы разъясняемой нормы.

Для приведения в соответствии со ст. 81 Конституции Казахстана названия принимаемых Верховным Судом Казахстана официальных разъяснений по вопросам судебной практики было бы крайне важно в их наименовании вместо слов «нормативное постановление» употреблять слова «официальное разъяснение».

В целях правильного и единообразного применения в судебной практике законодательства, регулирующего защиту личных неимущественных благ и прав, принадлежащих гражданам, и возмещения причиненного им морального вреда, пленарное заседание Верховного Суда Республики Казахстан

постановляет:

Вместо слова «постановляет» применить слово «разъясняет».

1. Обратить внимание судов на то, что судебная защита личных неимущественных благ и прав, принадлежащих физическим лицам от рождения или в силу закона, а также возмещение причиненного им морального вреда является одной из эффективных гарантий реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Поскольку официальное разъяснение распространяется только на конкретные нормы Конституции и подлежащих применению судами законов, положения которых по своему содержанию или логической взаимосвязи с другими нормами неясны или различного понимания и применения судами в силу противоречий (коллизий) даются их разъяснения с использованием приемов толкования.

В акте официального разъяснения не могут применяться общие суждения, носящие характер указаний для судей. Такие суждения нарушают независимость судей.

С учетом этих обстоятельств предлагается пункт 1 исключить.

2. В соответствии со статьями 9 и 141 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК) и другими законами республики защита личных неимущественных благ и прав производится судом путем:

слово «республики» заменить словом «Республики»

признания права;

восстановления положения, существовавшего до нарушения личных неимущественных благ и прав, в том числе признания недействительными или не подлежащими применению актов государственных органов, не соответствующих законодательству;

восстановления положения, существовавшего до нарушения личных неимущественных благ или прав, в том числе признания недействительными или не подлежащими применению индивидуальных актов государственных органов, юридических или должностных лиц, умаляющих непосредственно принадлежащие человеку и непосредственно связанные с его личностью личные неимущественные блага или права;

устранения последствий нарушения личных неимущественных благ и прав;

компенсации морального вреда.

компенсация морального вреда производится исключительно в денежной форме, размер которой определяется только судом.

Личные неимущественные блага и права защищаются судом как применением указанных выше способов в их совокупности, так и каждого из них в отдельности.

Предусмотренные ГК способы защиты личных неимущественных прав могут применяться судом и в тех случаях, когда защита таких прав специально не закреплена в законодательных актах о труде, о браке и семье, об использовании природных ресурсов, охране окружающей среды и др.

Предусмотренные ГК способы защиты личных неимущественных прав могут применяться судом и в тех случаях, когда защита таких прав специально закреплена в законодательных актах о труде, о браке и семье, об использовании природных ресурсов, охране окружающей среды и др.

Например, ребенку принадлежит личное неимущественное право на общение с родителями, проживающими раздельно, и с другими родственниками. Но другим родственникам личное неимущественное право на общение с ребенком не принадлежит, не защищается объективным правом.

Невозможно защищать те объекты деликтных личных неимущественных правоотношений, которые объективным законом не охраняются, не защищаются, а в силу этого субъективное право не может быть нарушено.

Следует учитывать, что личные неимущественные блага охраняются, а права защищаются законом только в том случае, если они нарушены, умалены или лишены в деликтных правоотношениях, из которых обязанности возникают только на основании закона, в отличии от договорных обязательств.

Не случайно в п. 3 ст. 115 ГК содержится примерный перечень объектов личных неимущественных благ и прав, которые неотчуждаемы от личности физического лица и другим лицам не передаются в порядке правопреемства, в гражданском обороте не участвуют (п. 4 ст. 116, пп. п. 2) и 5) п. 2 ст. 1040 ГК).

Особого разъяснения требуют положения п. 3 ст. 1040 ГК в отношении личных неимущественных прав наследодателя, которые состав наследства не включаются, но могут защищаться наследниками и другими заинтересованными лицами. Речь идет о защите достоинства умершего, которое нарушается распространением о нем не соответствующих действительности сведений противоправного содержания или о защите неисключительных прав автора произведения, нарушенных присвоением авторства на произведение или изобретение.

3. Под личными неимущественными благами и правами, нарушение, лишение или умаление которых может повлечь причинение потерпевшему морального вреда, следует понимать принадлежащие гражданину от рождения блага или права, предоставленные законом, которые неразрывно связаны с его личностью. К благам, принадлежащим человеку от рождения, следует отнести жизнь, здоровье, честь, достоинство, свободу, неприкосновенность личности, а к правам гражданина, предоставленным законом, право на неприкосновенность жилища или собственности; на личную и семейную тайну, тайну телефонных, телеграфных сообщений и переписку; на пользование именем; на изображение; авторство и другие личные неимущественные права, предусмотренные законодательством об авторском праве и смежных правах; на свободу передвижения и выбор места жительства; на получение достоверной информации, а также другие права, предусмотренные законодательством.

Под личными неимущественными благами или правами, нарушение, лишение или умаление которых может повлечь причинение потерпевшему физических или нравственных страданий следует понимать принадлежащие физическому лицу блага от рождения или предоставленные законом права, которые неотчуждаемы и неразрывно связаны с его личностью. К благам, принадлежащим человеку от рождения, следует отнести жизнь; личную свободу, свободу передвижения, телесную неприкосновенность, а к правам, предоставленным законом, право на здоровье, честь, достоинство, доброе им, неприкосновенность жилища, личное мнение, личную и семейную тайну, тайну телефонных, телеграфных сообщений и переписку, выбор фамилии, имени, неприкосновенность изображения, на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии, авторство и другие личные неимущественные права, предусмотренные законодательством.

Под моральным вредом следует понимать нравственные или физические страдания, испытываемые гражданином в результате противоправного нарушения, умаления или лишения принадлежащих ему личных неимущественных благ и прав.

Слово «гражданином» следовало бы заменить словами «гражданином и человеком» либо словами «физическим лицом», поскольку в Казахстане охраняются и защищаются личные неимущественные права, принадлежащие не только гражданину Казахстана и неразрывно связанные с его личностью, но и лицу без гражданства или иностранцу.

Под нравственными страданиями (эмоционально-волевыми переживаниями человека) следует понимать испытываемые им чувства унижения, раздражения, подавленности, гнева, стыда, отчаяния, ущербности, состояние дискомфорта и т. д. Эти чувства могут быть вызваны, например, противоправным посягательством на жизнь и здоровье как самого потерпевшего, так и его близких родственников, супруга/супруги; незаконным лишением или ограничением свободы либо права свободного передвижения; причинением вреда здоровью, в том числе уродующие открытые части тела человека шрамами и рубцами; раскрытием семейной, личной или врачебной тайны; нарушением тайны переписки, телефонных или телеграфных сообщений; распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство гражданина; нарушением права на имя, на изображение; нарушением его авторских и смежных прав и т. д.

Под нравственными страданиями (отрицательными психо-эмоциональными переживаниями) следует понимать испытываемые потерпевшим чувства унижения, раздражения, подавленности, гнева, стыда, отчаяния, ущербности, состояние дискомфорта и т. д. Эти чувства могут быть вызваны, например, противоправным посягательством на здоровье самого потерпевшего, незаконным лишением или ограничением свободы либо права свободного передвижения, раскрытием семейной, личной или врачебной тайны, нарушением тайны переписки, телефонных или телеграфных сообщений, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь или достоинство либо на иные личные неимущественные объекты или права.

Человек может испытывать эмоционально-волевые переживания и при отсутствии деликта. Например, отсутствие сведений от родственника, недомогания от общего заболевания и т.д.

Отрицательные психо-эмоциональные страдания и переживания не испытывает физическое лицо, которому причинена смерть. Лицо, которое находится к коме, проявляет признаки биологической жизни, но его головной мозг не воспринимает действительность, а сознание не оценивает факты как положительные или отрицательные, в силу чего такой человек не испытывает ни положительные (радость) ни отрицательные психо-эмоциональные переживания (страдания).

Под физическими страданиями следует понимать физическую боль, испытываемую гражданином в связи с совершением насилия или причинением вреда здоровью.

Под физическими страданиями следует понимать физическую боль, испытываемую гражданином в связи с противоправным причинением вреда его здоровью.

Насилие всегда имеет правовое последствие в виде повреждения здоровья любой степени опасности. Если же противоправное причинение вреда здоровью отсутствует, речь идет о применении угрозы насилия. Человек может испытывать физические страдания в результате правомерного повреждения его здоровья - в результате операции, необходимой по медицинским показателям. Насилие может выражаться в лишении человека свободы путем похищения, но без применения физического насилия, что влечет причинение лицу нравственных страданий.

Но обязательным признаком причинение человеку физических страданий, имеющих правовое значение, является применение к нему противоправно насилия, связанное с повреждением здоровья.

Под здоровьем понимается состояние полного физического, духовного (психического) и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Специфика физического вреда, причиненного здоровью потерпевшего, выражается в том, что такой вред относится к имущественному ущербу, который возмещается деньгами. Такой ущерб зависит от размера утраченного заработка (от степени утраты профессиональной (общей) трудоспособности потерпевшего) и от расходов, понесенных потерпевшим на лечение.

Но одновременно в связи с испытываемыми потерпевшим физическими страданиями в связи с повреждением здоровья имеет место нарушение личного неимущественного блага в виде здоровья или телесной неприкосновенности. В этом случае потерпевший вправе одновременно подать иск о взыскании компенсации морального вреда в денежном выражении в соответствии со ст. 952 ГК.

Вот почему противоправное посягательство на здоровье одновременно повреждает здоровье и причиняет человеку физические и нравственные страдания. Повреждение здоровья является основанием для одновременной подачи иска о взыскании имущественного ущерба, связанного с денежными затратами на лечение, и компенсации морального вреда в денежном выражении за причиненные потерпевшему физические и нравственные страдания.

4. В соответствии с подпунктом 1) статьи 187 ГК на требования о возмещении морального вреда исковая давность не распространяется, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами. При этом судам надлежит иметь в виду, что в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480-V «О правовых актах» законодательные акты, предусматривающие защиту личных неимущественных прав граждан, применяются к правоотношениям, возникшим после введения их в действие, если иной порядок не предусмотрен законодательными актами. Пунктом 8 Закона Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 410-І «О введении в действие Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть)» предписано возмещение неимущественного вреда, причиненного в предусмотренных статьями 922 и 923 ГК случаях, если он был совершен до 1 июля 1999 года, но не ранее 1 июля 1996 года, и остался не возмещенным.

В данном разъяснении со ссылкой на подпункт 1) статьи 187 ГК указано, что на требования о возмещении морального вреда исковая давность не распространяется.

Данное разъяснение является усеченным, поскольку в норме закона предусмотрено, что исковая давность не распространяется на требования о защите личных неимущественных благ и прав, принадлежащих потерпевшему и неразрывно связанных с его личностью, но нарушенных противоправным деянием. В соответствии с п. 1 ст. 9 ГК компенсация морального вреда в денежном выражении является одним из предусмотренных законом способов защиты личных неимущественных благ и прав. К таким способам относится восстановление положения, существовавшего до нарушения, опровержение распространенных сведений, не соответствующих действительности.

Гражданским кодексом Казахской ССР, введенным в действие с 1 марта 1964 года, был установлен общий срок исковой давности, равный трем годам (ст. 10). При этом Кодексом не предусматривалась защита личных неимущественных благ и прав способом взыскания компенсации морального вреда в денежном выражении

Впервые компенсация морального вреда в денежном выражении была предусмотрена ст. 37 Закона СССР «О печати и других средствах массовой информации» от 12 июня 1990 года за посягательство только на честь и достоинство человека путем распространения порочащих его сведений, не соответствующих действительности.

В ст. 7 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 года конкретно назывались такие объекты личных неимущественных прав как честь и достоинство, защита которых осуществлялась путем взыскания компенсации морального вреда в денежном выражении.

В ст. 131 Основ содержалось общее положение о том, что моральный вред (физические или нравственные страдания) причиненный гражданину неправомерными действиями, возмещается причинителем при наличии его вины. Моральный вред возмещается в денежной или иной материальной форме и размере, определяемых судом, независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.

Предусматривалась защита лиц, права которых были нарушены в уголовном судопроизводстве или органами исполнительной власти, но возмещению подлежал только имущественный ущерб в виде 1) заработка и других трудовых доходов, являющиеся основным источником средств к существованию гражданина, которых он лишился в результате незаконных действий; 2) пенсии или пособия, выплата которых была приостановлена в связи с незаконным лишением свободы; 3) имущества (в том числе деньги, денежные вклады и проценты на них, облигации государственных займов и выпавшие на них выигрыши, иные ценности), конфискованного или обращенного в доход государства судом либо изъятого органами дознания или предварительного следствия, а также имущества, на которое наложен арест; 4) штрафов, взысканных во исполнение приговора суда; судебных издержек и иных сумм, выплаченных гражданином в связи с незаконными действиями; 5) сумм, выплаченных гражданином юридической консультации за оказание юридической помощи.

В п. 3 ст. 115 ГК (Общая часть), введенного в действие с 1 марта 1995 года, были перечислены объекты личных благ и прав, а в п. 5 постановления Верховного Совета Республики Казахстан «О введение в действие Гражданского кодекса Республики Казахстан «Общая часть) от 27 декабря 1994 года было указано, что сроки исковой давности, предусмотренные Гражданским Кодексом, применяются к спорам, основанием которых послужили обстоятельства, возникшие после 1 марта 1995 года.

Одновременно были признаны утратившими силу статьи 1-223 Гражданского кодекса Казахской ССР, статьи 1-73 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, а также ряд иных законов Казахской ССР.

Законом Республики Казахстан от 1 июля 1999 года был веден в действие с 1 июля 1999 года Гражданский кодекс Республики Казахстан «Особенная часть), п. 8 которого было установлено, что действие статей 922 и 923 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) распространяется также на случаи, когда причинение вреда потерпевшему имело место до 1 июля 1999 года, но не ранее 1 июля 1996 года, и причиненный вред остался невозмещенным.

Статьей 922 ГК предусмотрено, что возмещению подлежит вред:

1) причиненный государственными органами в результате издания актов, не соответствующих законодательным актам;

2) причиненный органами местного самоуправления и их должностными лицами;

3) причиненный незаконными действиями (бездействием) должностных лиц государственных органов в области административного управления.

Статьей 923 ГК предусмотрено, что физическому лицу подлежит возмещению вред, причиненный в результате:

незаконного осуждения;

незаконного привлечения к уголовной ответственности;

незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, домашнего ареста, подписки о невыезде;

незаконного помещения в психиатрическое или другое лечебное учреждение.

Вред от указанных действий (бездействия) может быть имущественным или неимущественным (одновременно имущественным и неимущественным). Человеку может причиняться имущественный ущерб и (или) личный неимущественный вред.

В случаях, предусмотренных статьями 922 или 923 ГК, имущественный ущерб и вред, причиненный личным неимущественным правам, непосредственно принадлежащим правоспособному потерпевшему и неотчуждаемых от его личности, по предусмотренным ГК основаниям и в порядке подлежит возмещению, если он был причинен после 1 июля 1999 года, но не ранее 1 июля 1996 года, и остался невозмещенным.

При подготовке текста нормативного постановления сделана ссылка на ст. 923 ГК, но ее содержание не проанализировано.

В данной норме в качестве основания для возмещения личного неимущественного вреда указано незаконное наложение административного взыскания в виде исправительных работ.

Однако в ст. 41 КоАП такой вид административного наказания как исправительные работы не предусмотрен.

Поскольку в ст. 923 ГК в качестве противоправного деяния не предусмотрено незаконное привлечение к исправительным работам и нарушение такого личного неимущественного права как право на свободы труда, свободный выбор рода деятельности и профессии, то несуществующее правонарушение не может нарушать личное неимущественное право и обеспечивать защиту от несуществующего правонарушения. Текст нормативного постановления подлежит корректировке, а п. 1 ст. 923 ГК нуждается во внесении изменений в части исключения слов «или исправительных работ».

Требование о возмещении морального вреда, причиненного до введения в действие законодательного акта, предусматривающего право потерпевшего на возмещение такого вреда, удовлетворению не подлежит. Такой вред не подлежит возмещению и в тех случаях, когда после введения законодательного акта в действие гражданин продолжает испытывать нравственные или физические страдания.

Требование потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда в денежном выражении, причиненного непосредственно ему противоправным деянием до 1 марта 1994 года, удовлетворению не подлежит. Такой вред не подлежит возмещению и в тех случаях, когда после введения законодательного акта в действие гражданин продолжает испытывать нравственные или физические страдания.

Если же противоправное действие (бездействие), причинившее потерпевшему моральный вред, началось до введения законодательного акта в действие и продолжилось после его введения в действие, возмещению подлежит моральный вред, причиненный противоправным действием (бездействием), совершенным после введения законодательного акта в действие.

5. Возмещение морального вреда производится при установлении вины причинителя вреда. В предусмотренных ГК случаях личные неимущественные блага и права подлежат защите судом независимо от вины нарушившего эти права лица.

В исковом заявлении истец обязан указать обстоятельства и привести доказательства, подтверждающие факт нарушения его личных неимущественных благ и прав, и необходимость их защиты, а также сумму компенсации, которая, по его мнению, обеспечит возмещение причиненного ему морального вреда.

Требования граждан о компенсации морального вреда, причиненного органами, ведущими уголовный процесс, подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

5. Защита личные неимущественных благ и прав, непосредственно принадлежащих потерпевшему и неразрывно связанных с его личностью, производится при установлении вины причинителя вреда, а в предусмотренных п. 3 ст. 951 ГК случаях независимо от его вины.

В исковом заявлении истец обязан указать обстоятельства и привести доказательства, подтверждающие факт нарушения принадлежащих непосредственно ему и неразрывно связанных с его личностью конкретных личных неимущественных благ и прав, а также сумму компенсации, которая, по его мнению, обеспечит возмещение причиненного ему морального вреда.

6. Согласно пункту 1 статьи 917 ГК моральный вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим его противоправными виновными (умышленно или по неосторожности) действиями (бездействием).

Под полным возмещением морального вреда следует понимать такие действия со стороны причинителя вреда, которые он должен совершить в силу прямого предписания норм законодательных актов (например, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 июля 1999 года № 451-І «О средствах массовой информации» средство массовой информации обязано опубликовать опровержение распространенных им сведений, не соответствующих действительности; в соответствии со статьей 41 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - УПК) орган, ведущий уголовный процесс, обязан принять меры по устранению последствий морального вреда) и выплатить по иску потерпевшему компенсацию морального вреда в сумме, установленной решением суда.

6. Согласно пункту 1 статьи 917 ГК моральный вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим его противоправными виновными (умышленно или по неосторожности) действиями (бездействием).

Под полным возмещением морального вреда следует понимать такие действия со стороны причинителя вреда, которыми нарушенные личные неимущественные права приводятся в первоначальное состояние, распространенные сведения признаются не соответствующими действительности, а размер компенсации морального вреда в денежном выражении соответствует критериям, предусмотренным статьей 952 ГК либо в соответствии со статьей 41 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана орган, ведущий уголовный процесс, принял решение о реабилитации, принес официальные извинения и восстановил имущественные и неимущественные права реабилитированного.

7. Согласно требованиям статьи 952 ГК моральный вред компенсируется в денежной форме. При этом сумму компенсации суд определяет исходя из критериев разумности и справедливости.

Размер компенсации морального вреда следует считать разумным и справедливым, если при его установлении учтены обстоятельства, связанные с нарушением личных неимущественных прав гражданина. Мерой ответственности за совершенное противоправное деяние и его последствия для причинителя вреда служит размер денежной компенсации.

Размер компенсации морального вреда, взысканный судом первой инстанции, может быть пересмотрен вышестоящими судебными инстанциями, если он не соответствует указанным выше требованиям.

7. Физические и (или) нравственные страдания, причиненные совершенным непосредственно против принадлежащих правоспособному потерпевшему и неотчуждаемых объектов личных неимущественных благ и прав, могут компенсироваться причинителем вреда добровольно имуществом или правом на имущество по соглашению с потерпевшим.

Компенсация морального вреда по решению суда производится только в денежном выражении с учетом объективных и субьективных критериев, предусмотренных статьей 951 ГК. При этом размер компенсации морального вреда в денежном выражении должен соответствовать разумности и достаточности, исключающий как неосновательное обогащение потерпевшего, так и уменьшение размера обязательства причинителя вреда.

Размер компенсации морального вреда в денежном выражении, взысканный судом первой инстанции с причинителя вреда, может быть пересмотрен вышестоящими судебными инстанциями, если он явно не соответствует фактическим обстоятельствам деликта и степени физических или нравственных страданий, основанных на заключении судебно- психологической и судебно-медицинской экспертизах.

Степень физических и (или) нравственных страданий не может подтверждаться показаниями свидетелей.

8. Судам при определении размера компенсации морального вреда необходимо принимать во внимание как субъективную оценку гражданином тяжести причиненных ему нравственных или физических страданий, так и объективные данные, свидетельствующие об этом, в частности:

жизненную важность личных неимущественных благ и прав (жизнь, здоровье, свобода, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, честь и достоинство и т. д.);

степень испытываемых потерпевшим нравственных или физических страданий (лишение свободы, причинение телесных повреждений, утрата близких родственников, утрата или ограничение трудоспособности и т. д.);

форму вины (умысел, неосторожность) причинителя вреда, когда для возмещения морального вреда необходимо ее наличие.

Суд при определении размера компенсации морального вреда вправе принять во внимание и другие, подтвержденные материалами дела обстоятельства, в частности, семейное и имущественное положение лица, несущего ответственность за причиненный потерпевшему моральный вред.

8. Судам при определении размера компенсации морального вреда в денежном выражении необходимо принимать во внимание как субъективную оценку потерпевшим тяжесть причиненных ему нравственных или физических страданий, так и объективные данные, свидетельствующие об этом, в частности:

социальную важность личных неимущественных благ и прав (здоровье, свобода, личная и семейная тайна, честь и достоинство и т. д.);

оценка тяжести причиненных потерпевшему физических и (или) нравственных страданий должна основываться на социальной ценности объектов личных неимущественных благ и прав, при которой будут приниматься во внимание субъективная оценка самого потерпевшего к благам и правам, на которые было совершено противоправное посягательство, а также на объективной социальной важности этих благ и прав.

И в п. 2 ст. 952 ГК, и в судебной практике следует сделать принципиальные выводы из существа и правовых последствий, основанных на противоправном посягательстве на такое исключительное благо как жизнь.

Жизнь неразрывно принадлежит каждому правоспособному человеку с рождения, неотчуждаема, не участвует в гражданском обороте, не переходит другому физическому лицу в порядке наследования (правопреемства) и прекращается в момент прекращения правоспособности человека (его биологической смерти).

Посягательство на жизнь, причинение потерпевшему смерти влечет за собой прекращение правоспособности человека, исключает испытание им физических и нравственных страданий, а также возможность подачи потерпевшим иска в связи с отсутствием субъекта права.

Законодатель в п. 3 ст. 115 ГК не включает в перечень личных неимущественных благ право на неприкосновенность жилища.

Согласно п. 1 ст. 25 Конституции Казахстана неприкосновенность жилища относится к конституционным правам человека и гражданина.

Право неприкосновенности жилища вытекает из вещного права, включающее такие правомочия как право собственности, право аренды на жилое помещение. Это право распространяется только на тех людей, которые имеют во владении жилище, оно носит временной характер. Право неприкосновенности жилища прекращается в связи с прекращением права. Личное неимущественное право принадлежит каждому человеку в соответствии с законом, является неотчуждаемым.

Поэтому следует самым скрупулезным образом исследовать принадлежность института неприкосновенности жилища к категории личных неимущественных прав.

Законодатель в число учитываемых при определении размера компенсации морального вреда в денежном выражении критериев включил такие критерии как «убийство близких родственников» и «лишение свобода или жилища».

В нормативном постановлении в числе критериев названа «утрата близких родственников», что свидетельствует не только о подмене понятий, но и расширительном толковании критерия.

Жизнь как абсолютное личное неимущественное благо гражданским законом не защищается, а охраняется уголовным законом посредством установления уголовной ответственности в зависимости от квалификации уголовного преступления.

Жизнь как личное неимущественное благо принадлежит каждому человеку от рождения, неразрывно связана с личностью этого человека, является неотчуждаемым, не участвующим в гражданском обороте и не передающимся (не переходящим) к другим лицам в порядке правопреемства.

Термин «утрата близких родственников» раскрывает ситуацию, при которой жизнь как личное неимущественное благо прекращается не только в результате совершенного непосредственно против потерпевшего уголовного преступления, но и в результате стихийного бедствия, несчастного случая при обстоятельствах, исключающих вину третьего лица, в результате необходимой обороны.

Содержание категории «близкие родственники» раскрывается законодательством о браке и семье, но не означает, что непосредственно против близких родственников (всех либо кого-то одного или нескольких) было совершено уголовное преступление, которым нарушены принадлежащие и неразрывно связанные с близким родственником личные неимущественные права были нарушены.

Законодательством о браке и семье, гражданским законодательством к категории личных неимущественных прав не относится право общения между людьми, в том числе родственниками или близкими родственниками, поскольку такое общение регулируется нормами морали.

Законодательством о браке и семье к категории личных неимущественных прав относится право ребенка на общение с родителями, проживающими раздельно, и с родственниками, а также право воспитываться в семье. Указанные родители обладают личным неимущественным правом на общение с ребенком, но у других родственников такого права не имеется.

Сообщение родственникам о смерти близкого родственника по любым основаниям вызывает у родственников естественные отрицательные психо-эмоциональные переживания, но они по своей юридической природе являются сопереживанием, не влекущим никаких правовых последствий.

9. Обязательство по компенсации морального вреда в соответствии с пунктом 1 статьи 917 и пунктом 2 статьи 951 ГК возникает при наличии следующих оснований:

совершения непосредственно против физического лица правонарушения (деликта), посягающего на охраняемые законом личные неимущественные права и блага этого лица;

причинной связи между правонарушением и вредом, причиненным потерпевшему, и нарушением принадлежащих ему личных неимущественных прав, повлекшими нравственные или физические страдания в случае его смерти, нарушение личных неимущественных прав его близких родственников;

вины причинителя, кроме предусмотренных законом случаев возмещения личного неимущественного вреда без вины.

Отсутствие любого из названных выше оснований исключает возможность защиты личных неимущественных благ и прав, поскольку они предполагаются не нарушенными.

10. Обратить внимание судов на то, что статьей 22 Закона Республики Казахстан от 14 апреля 1993 года № 2143-XII «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» (далее - Закон «О реабилитации жертв массовых политических репрессий») предусмотрено, что жертвам массовых политических репрессий имущественный и неимущественный вред подлежит возмещению с 01 января 2001 года в размере трех четвертей месячного расчетного показателя, установленного законодательством Республики Казахстан на день обращения реабилитированного в органы социальной защиты населения, за каждый месяц незаконного пребывания в местах лишения свободы. Однако общая сумма компенсации имущественного и неимущественного вреда не может превышать сумму, равную 100 месячным расчетным показателям.

Компенсация морального вреда неразрывно связана с личностью потерпевшего, соответственно, выплата этой компенсации наследникам жертв массовых политических репрессий не производится, кроме случаев, когда компенсация была начислена (взыскана судом), но не получена реабилитированным гражданином по причине его смерти.

Судам необходимо иметь в виду, что указание в статье 26 Закона «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» о распространении действий статей с 18 по 24 на жертв массовых политических репрессий, реабилитированных до введения этого Закона в действие, следует понимать как придание действию этих статей обратной силы, без ограничения прав лиц, реабилитированных после принятия этого Закона.

Предлагается пункт 10 исключить, поскольку изложенные в нем разъяснения не соответствуют содержанию текста статей 18 - 24 Закона Казахстана «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» от 14 апреля 1993 года, в редакции от 8 апреля 2019 года.

Данный Закон является специальным, распространяющимся только на реабилитированных лиц, подвергавшихся до марта 1953 года массовым политическим репрессиям за деяния, с исчерпывающем полнотой перечисленные в статьях 1 - 4 Закона.

Непосредственно реабилитированным гражданам, подвергшимся массовым политическим репрессиям, и несовершеннолетним детям, находившихся с репрессированными родителями в местах лишения свободы, ссылке, высылке, на спецпоселениях, органами прокуратуры выдаются удостоверения о реабилитации. Реабилитированным восстанавливаются документы, предоставляется право проживания в местностях, где они проживали до репрессирования, восстанавливаются награды, во внеочередном порядке предоставляется жилое помещение.

Реабилитированным за каждый месяц пребывания в местах лишения свободы, пребывания в психиатрических учреждениях, на спецпоселении, привлечения к принудительному труду выплачивается органами социальной защиты денежная компенсация из расчета трех четвертей месячного расчетного показателя, действовавшего на момент обращения в указанные органы, но не более ста месячных расчетных показателей.

Термин «компенсация» не означает, что законодатель подразумевает компенсацию морального вреда в денежном выражении. Эта компенсация выплачивается непосредственно реабилитированным лицам, подвергшимся массовым политическим репрессиям, в качестве возмещения имущественного ущерба, но не возмещения личного неимущественного вреда.

Положения статьи 923 ГК к правоотношениям, основанным на применении массовых политических репрессий, не могут применяться, исходя из Закона о введение в действие Гражданского кодекса.

11. В соответствии с пунктом 1 статьи 922, пунктами 1 и 2 статьи 923, пунктом 3 статьи 951 ГК независимо от вины причинителя вреда за счет государственной казны (средств республиканского или местного бюджета) компенсируется моральный вред, причиненный гражданину в результате:

издания государственными органами актов, не соответствующих законодательным актам;

издания государственными органами актов, не соответствующих законодательным актам, которыми нарушены принадлежащие конкретному физическому лицу личные неимущественные права;

незаконного осуждения;

незаконного привлечения к уголовной ответственности;

незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, домашнего ареста, подписки о невыезде;

незаконного наложения административного взыскания в виде ареста;

незаконного помещения в психиатрическое или другое лечебное учреждение;

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.

12. Ответчиком по искам о компенсации морального вреда за счет государственной казны (республиканского или местного бюджета) является государство, и в этом случае подсудность данной категории дел судам следует определять по месту нахождения представителя государственной казны.

Представителями государственной казны могут являться Министерство финансов Республики Казахстан либо иные государственные органы, юридические лица или граждане, обладающие специальными полномочиями по представлению интересов государственной казны.

Судам при рассмотрении данной категории дел необходимо устанавливать конкретного представителя государственной казны и администратора соответствующей бюджетной программы, и привлекать их к участию в деле.

Судам при рассмотрении данной категории дел необходимо устанавливать конкретного представителя государственной казны и привлекать их к участию в деле.

(Администратор бюджетной программы надлежащим ответчиком не является, а только исполняет судебные акты по обязательствам государственной казны)

13. При рассмотрении исков граждан о взыскании компенсации морального вреда, причиненного источником повышенной опасности, судам необходимо иметь в виду, что владелец источника повышенной опасности обязан компенсировать моральный вред, если не докажет, что этот вред причинен потерпевшему вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего, либо в связи с тем, что источник повышенной опасности выбыл из его правомерного владения в результате противоправных действий причинителя вреда.

При рассмотрении исков физических лиц о взыскании компенсации морального вреда в денежном выражении, причиненного источником повышенной опасности, судам необходимо иметь в виду, что владелец источника повышенной опасности обязан компенсировать моральный вред, если не докажет, что этот вред причинен потерпевшему вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего, либо в связи с тем, что источник повышенной опасности выбыл из его правомерного владения в результате противоправных действий причинителя вреда.

Под владельцем источника повышенной опасности признается юридическое или физическое лицо, которому такой источник принадлежит на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления либо по другим основаниям (по договору аренды, по доверенности на управление транспортным средством и т. д.).

Не признается владельцем источника повышенной опасности и не несет ответственности за вред перед потерпевшим лицо, управляющее источником повышенной опасности в силу трудовых отношений с владельцем этого источника (шофер, машинист, оператор и др.). Владелец источника повышенной опасности, исполнивший решение суда о выплате потерпевшему компенсации морального вреда в денежном выражении, вправе подать иск в порядке регресса о взыскании с работника причиненного предприятию ущерба согласно трудовому законодательству.

Под умыслом потерпевшего судам следует понимать такие действия, которые свидетельствуют об умышленном нарушении потерпевшим правил безопасного обращения с источником повышенной опасности (травля собаки и других домашних животных; травля диких животных в зоопарках и других местах их содержания в неволе; нарушение правил безопасного обращения с огнеопасными, взрывчатыми, ионизирующими и другими опасными для здоровья и жизни человека предметами и веществами и т. д.), которые способствовали причинению потерпевшему морального вреда.

Под выбытием источника повышенной опасности из правомерного владения владельца следует понимать такую ситуацию, когда владелец источника повышенной опасности принял разумные и достаточные меры, исключающие возможность использования источника повышенной опасности в обычных условиях третьими лицами помимо его воли.

В случае причинения потерпевшему морального вреда лицами, противоправно завладевшими источником повышенной опасности, обязанность по возмещению морального вреда несут лица, непосредственно причинившие такой вред. Если источник повышенной опасности выбыл из правомерного владения владельца, но при этом установлено наличие его вины, то ответственность за причиненный моральный вред возлагается в долевом порядке как на непосредственного причинителя морального вреда, так и на владельца источника повышенной опасности.

14. При рассмотрении исков о взыскании заработной платы и компенсации морального вреда судам необходимо иметь в виду, что на основании статьи 24 Конституции Республики Казахстан (далее - Конституция) каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии, на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации. Незаконное увольнение, несвоевременная выплата заработной платы являются нарушением конституционного права работника на вознаграждение за труд, которое влечет нарушение и неимущественных прав граждан, подлежащих защите при предъявлении иска о взыскании заработной платы.

14. Иски о взыскании компенсации морального вреда в денежном выражении, поданные истцами совместно с исками о восстановлении на работе и взыскании заработной платы удовлетворению не подлежат на основании пункта 4 статьи 951 ГК, поскольку требования о взыскании заработной платы являются требованиями имущественного характера, а требования о восстановлении на работе не свидетельствует о нарушении какого-либо личного неимущественного права. Право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии как конституционное право не относится к личному неимущественному праву, поскольку неразрывно не связано с личностью человека.

15. В соответствии с подпунктом 13) пункта 1 статьи 1 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» (далее - Кодекс о браке) близкие родственники - это родители (родитель), дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. Необходимость защиты брачно-семейных отношений следует из статьи 27 Конституции и статьи 2 Кодекса о браке, в силу которых семья находится под защитой государства.

В соответствии с подпунктом 13) пункта 1 статьи 1 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» (далее - Кодекс о браке) близкие родственники - это родители (родитель), дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. Необходимость защиты брачно-семейных отношений следует из статьи 27 Конституции и статьи 2 Кодекса о браке, в силу которых семья находится под защитой государства.

При рассмотрении дел по искам близких родственников, супруги/супруга погибшего о возмещении морального вреда истцу, суд должен проверить доказан ли факт причинения им нравственных страданий, действительно ли они поддерживали близкие родственные, семейные отношения с погибшим, а также представить другие критерии оценки причиненного морального вреда. В этом случае иски указанных выше лиц подлежат рассмотрению. В целях исключения неоднократного обращения каждого близкого родственника, супруги/супруга с иском по гражданским делам судам необходимо на стадии подготовки дела к рассмотрению разрешить вопрос об участии всех близких родственников в деле в качестве третьих лиц на стороне истца и разъяснить им право на предъявление самостоятельного иска в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан (далее - ГПК).

Данный абзац предлагается исключить в связи с тем, что противоправное деяние, причинившее смерть потерпевшему, было направлено непосредственно против потерпевшего, но не против его близких родственников, супругисупруга. Данное разъяснение противоречит положениям ст. 13, п. 4 ст. 116, пп. 2) п. 2 ст. 1040 ГК. Близкие родственники, родственники, супругсупруга, наследники погибшего наследодателя не являются участниками материально-правового деликта. Кто-то из названных лиц в уголовном судопроизводстве может признаваться представителем потерпевшего, но представителю потерпевшего запрещено совершать процессуальные действия (подача иска) в своих интересах. Близкие родственники являются ненадлежащими истцами, не обладающими материально-правовыми правами на получение компенсации морального вреда в денежном выражении в связи с противоправным лишением жизни родственника. Закон не допускает неосновательного обогащения, а если такое обогащение противоправно получено, оно подлежит изъятию.

16. Обратить внимание судов, что по делам частного обвинения вынесение оправдательного приговора, а также прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным подпунктом 5) части первой статьи 35 УПК, само по себе не может служить основанием для возложения на частного обвинителя обязанности возместить оправданному лицу компенсацию морального вреда, так как в данном случае имеет место реализация конституционного права на обращение в органы, к компетенции которых относится рассмотрение этих жалоб.

Требование оправданного лица по делу частного обвинения о взыскании компенсации морального вреда может быть удовлетворено лишь при условии, если частная жалоба не имела под собой никаких правовых оснований, и обращение в суд было направлено исключительно на причинение вреда другому лицу (злоупотребление правом). При этом истец должен доказать факт злоупотребления правом со стороны обвинителя.

17. Согласно пункту 6 статьи 143 ГК гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением.

Согласно пункту 6 статьи 143 ГК и п. 4 статьи 19 Закона Казахстана «О средствах массовой информации» гражданин, в отношении которого распространены не соответствующие действительности сведения, порочащие его честь или достоинство, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и взыскания компенсации морального вреда в денежном выражении, причиненных их распространением.

Распространителем сведений, которые истцом оспариваются как не соответствующие действительности и умаляющие его честь или достоинство, является средство массовой информации. Автор (журналист, состоящий в трудовых отношениях с редакцией средства массовой информации) привлекается к участию в процессе в качестве третьего лица на стороне ответчика, не заявляющего самостоятельные требования. При удовлетворении иска обязанность по публикации опровержения распространенных сведений как не соответствующих действительности и выплате установленной решением суда компенсации морального вреда в денежном выражении в пользу истца (потерпевшего) возлагается на собственника средства массовой информации. Журналист может быть привлечен к материальной ответственности в регрессном порядке в размере, предусмотренном трудовым законодательством.

(Категория «деловая репутация» присуща только коммерческим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Работники таких лиц, о которых распространены не соответствующие действительности сведения, умаляющие их честь или достоинство, вправе осуществлять защиту личных неимущественных прав, но не деловую репутацию. Вот почему государственные органы не имеют деловой репутации, а их деятельность оценивается посредством положительных или отрицательных личных или общественных (коллективных) мнений).

За оценочные суждения ответчик по данным категориям дел ответственности не несет.

Под оценочным суждением следует понимать свободно высказываемое мнение, не совпадающее с мнением другого лица, об оценке событий, явлений, качествах или свойствах характера человека, независимо от того, правильным или неправильным оно является.

Требования о защите деловой репутации гражданина применяются и к защите деловой репутации юридического лица, за исключением требования о возмещении морального вреда. К защите деловой репутации юридического лица применяются правила о возмещении убытков в порядке, установленном ГК.

Предлагается исключить данный абзац, поскольку предмет разъяснения не совпадает, умаленная деловая репутация является категорией имущественной и возмещается по правилам возмещения ущерба или упущенной выгоды.

Гражданское законодательство не предусматривает возмещение морального вреда юридическому лицу и судам следует отказывать в принятии исковых заявлений юридических лиц о возмещении морального вреда, в случае принятия искового заявления производство по делу подлежит прекращению.

При предъявлении требований о возмещении морального вреда истец должен доказать наличие перенесенных нравственных и физических страданий.

Суд, оценив представленные доказательства, исходя из критериев разумности и справедливости, определяя размер компенсации морального вреда, должен учитывать характер распространенных сведений, пределы их распространения, форму вины ответчика, его материальное положение и другие заслуживающие внимания обстоятельства.

18. Обратить внимание судов на то, что Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года № 126-II «О страховой деятельности» и иными нормативными правовыми актами в области обязательного страхования гражданско-правовой ответственности не предусмотрено страхование ответственности владельца автотранспортного средства или перевозчика перед пассажирами за причинение потерпевшему морального вреда.

На страховые организации (страховщиков, перестраховщиков) не может возлагаться обязанность возмещать третьим лицам моральный вред в связи с наступившим страховым случаем.

Обязанность по возмещению морального вреда, причиненного при наступившем страховом случае, должна возлагаться на владельца автотранспортного средства или перевозчика.

Если договором добровольного страхования предусмотрено страхование неимущественных благ и прав страхователя, то страховые выплаты должны производиться в соответствии с условиями договора добровольного страхования.

19. Разъяснить судам, что применительно к пункту 4 статьи 951 ГК под имущественными правами физических лиц, нарушение которых исключает возможность компенсации морального вреда, следует понимать, в частности: права, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом; имущественные требования, которые возникают между участниками правоотношений (вещные или обязательственные права, в том числе в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина и т. п.), а также права авторов на получение вознаграждения за созданные ими произведения или сделанные изобретения; наследственные права.

Если нарушение имущественных прав гражданина имело место одновременно с нарушением его личных неимущественных благ и прав, то наряду с удовлетворением требований о возмещении причиненного имущественного вреда подлежит удовлетворению и заявленное требование о возмещении морального вреда (например, противоправное завладение имуществом потерпевшего с одновременным нарушением неприкосновенности жилища; нарушение прав потребителя на качественный товар; присвоение авторства и т. д.).

Согласно статье 352 ГК неисполнение обязательств, предусмотренных статьями с 272 по 288 ГК, может являться основанием для возмещения морального вреда, если ненадлежащее исполнение обязательства должником не связано с нарушением имущественных прав кредитора. Ненадлежащее исполнение обязательств, затрагивающих имущественные права должника (например, уклонение от возврата денег по договору займа; неисполнение обязательства по договору купли-продажи в части оплаты покупки или передачи предмета сделки и т.д.), в соответствии с пунктом 4 статьи 951 ГК исключает возможность компенсации морального вреда.

Предлагается первое предложение исключить, поскольку подменяется методология возникновения и исполнения договорного и деликтного обязательства. Существо деликтного обязательства состоит в том, что его содержание конкретизируется решением суда, которое может исполняться ответчиком добровольно в соответствии с содержанием решения суда, а может исполняться и принудительно в исполнительном производстве, но тоже в соответствии с содержанием решения суда.

20. Моральный вред, причиненный потерпевшему совместными противоправными действиями нескольких юридических или физических лиц, в соответствии с пунктами с 1 по 4 статьи 287 и статьей 932 ГК подлежит возмещению в полном объеме причинителями такого вреда в солидарном или в долевом порядке.

20. Моральный вред, причиненный потерпевшему несколькими юридическими или физическими лицами совместными противоправными действиями, в соответствии со статьями 287 и 932 ГК подлежит возмещению в полном объеме причинителями такого вреда в солидарном порядке.

Солидарность исполнения решения суда по возмещению причиненного потерпевшему морального вреда означает, что такой вред может быть полностью взыскан с одного должника, который в соответствии со статьей 289 ГК вправе предъявить регрессные требования к другим должникам.

21. При причинении потерпевшему морального вреда действиями малолетних или несовершеннолетних, либо действиями граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными или ограниченно дееспособными, либо действиями дееспособных граждан, но по состоянию здоровья не способных понимать значение своих действий или руководить ими, его возмещение производится судом по правилам, установленным статьями с 925 по 930 ГК.

21. При причинении потерпевшему морального вреда противоправными действиями субъектов, перечисленных в статьях 925 - 930 ГК, компенсация морального вреда в денежном выражении взыскивается с родителей, опекунов, попечителей, если у причинителя вреда отсутствует имущество, достаточное для возмещения в полном объеме причиненных непосредственно потерпевшему компенсации физических и (или) нравственных страданий.

22. Заявления общественных объединений по защите прав потребителей о возмещении морального вреда неопределенному кругу потребителей не подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, так как требование о возмещении морального вреда неразрывно связано с личностью гражданина.

22. В соответствии со статьями 21, 31, 41 Закона Казахстана «О защите прав потребителей» общества по защите прав потребителей вправе подавать в суд иски в интересах конкретных потребителей не только о защите прав на качественные товары, работы и услуги, но и иски о взыскании компенсации морального вреда в денежном выражении, если личные неимущественные права потребителя в виде чести, достоинства нарушены продавцом (изготовителем товара, производителем работы или услуги), а равно повреждением здоровья некачественным товаром.

Заявления общественных объединений по защите прав потребителей о возмещении морального вреда неопределенному кругу потребителей не подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, так как требование о возмещении морального вреда неразрывно связано с личностью гражданина.

В случае причинения смерти потребителю некачественным товаром при его обычной эксплуатации продавец, изготовитель, производитель работ в соответствии со статьей 940 ГК возмещает иждивенцам потерпевшего утраченное содержание и расходы на его погребение.

23. Требования граждан о возмещении морального вреда подлежат оплате государственной пошлиной в соответствии с требованиями ГПК и Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», если истец в соответствии с законодательством не освобожден от уплаты государственной пошлины.

Требования граждан о возмещении морального вреда в денежном выражении, причиненного посягательством на непосредственно принадлежащие потерпевшему честь или достоинство распространением не соответствующих действительности сведений в соответствии с Налоговым кодексом Казахстана подлежат оплате государственной пошлиной, исходя из указанной в исковом заявлении суммы компенсации, если истец не освобожден от уплаты государственной пошлины.

При подаче иска о защите иными способами личных неимущественных прав, в том числе о взыскании компенсации морального вреда в денежном выражении, принадлежащих непосредственно потерпевшему и неразрывно связанных с его личностью, государственная пошлина не оплачивается.

При предъявлении истцом в одном исковом заявлении требований имущественного характера и о возмещении морального вреда каждое из заявленных требований подлежит оплате государственной пошлиной самостоятельно. Цена исков о взыскании компенсации морального вреда в денежном выражении, причиненного распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, определяется предъявленной ко взысканию суммой.

При предъявлении истцом в одном исковом заявлении требований имущественного и неимущественного характера каждое подлежит оплате государственной пошлиной самостоятельно.

В соответствии с ГПК при удовлетворении требований о возмещении морального вреда суд обязан взыскать с ответчика соответственно в пользу истца или в доход местного бюджета государственную пошлину, которую истец уплатил или должен был уплатить при подаче заявления. Указанная сумма государственной пошлины подлежит взысканию пропорционально от размера удовлетворенного требования о компенсации морального вреда.

По результатам рассмотрения иска о защите личных неимущественных прав, принадлежащих непосредственно потерпевшему и неразрывно связанных с его личностью, суд в мотивировочной части решения излагает расчеты о распределении между сторонами судебных расходов, а в резолютивной части решения указывает суммы и порядок распределения таких расходов.

24. Решение о возмещении морального вреда должно содержать:

описание характера правонарушения, которым потерпевшему причинен моральный вред;

указание на те личные неимущественные блага и права потерпевшего, которые были нарушены;

данные об испытываемых потерпевшим нравственных или физических страданиях;

способ защиты неимущественных прав (восстановление положения, существовавшего до нарушения права; устранение последствий морального вреда; взыскание компенсации морального вреда), а также обоснование размера компенсации морального вреда;

нормы материального права, которыми суд руководствовался при вынесении решения.

В резолютивной части решения суд обязан указать вид ответственности ответчика (субсидиарная, долевая, солидарная, индивидуальная), а также источник, из которого компенсируется (за счет имущества физического лица или денег, находящихся на банковских счетах юридического лица; из государственной казны) моральный вред. При компенсации морального вреда из государственной казны суд обязан указать администратора соответствующей бюджетной программы, который в установленном законодательством порядке обеспечивает исполнение вступившего в законную силу решения суда.

В резолютивной части решения суд обязан указать вид ответственности (субсидиарная, долевая, солидарная, индивидуальная) и ответчика. При взыскании компенсации морального вреда из государственной казны суд обязан указать администратора соответствующей бюджетной программы, который в установленном законодательством порядке обеспечивает исполнение вступившего в законную силу решения суда.

25. Признать утратившим силу:

1) нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 21 июня 2001 года № 3 «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда»;

2) нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 20 марта 2003 года № 3 «О внесении изменения и дополнения в нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 21 июня 2001 года № 3 «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда».

26. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, является общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования.

Официальные разъяснения подлежащих применению судами норм материального и процессуального закона при рассмотрении и разрешении судебных дел не обладают общеобязательной силой, носят для судов рекомендательный характер, поскольку суды при рассмотрении и разрешении судебных дел применяют только нормы Конституции и законов.

Термин «общеобязательность» означает, что суды вопреки п. 1 ст.77 Конституции Казахстана обязаны подчиняться также и тем разъяснениям, которые изложены в нормативном постановлении. А такое «нормотворчество» Верховного Суда Казахстана ограничивает независимость суда в применении закона и профессиональном толковании его положений.

Разъяснение (судебное толкование) подлежащих применению судами норм материального и процессуального закона выражается в том, что толкование не является источником права, не содержит в себе общих правил поведения и в силу этого не относится к числу нормативных актов, адресуется, как правило, судьям.

PS. Конституционные новеллы марта 2017 года требуют переосмысления многих положений, которые не получали однозначного понимания и оценки. Одним из таких положений являются нормативные постановления Верховного Суда Казахстана.

Надеюсь, что высказанные в Комментариях суждения о правовой природе и юридической силе, содержании акта официального разъяснения подлежащих применению законов при рассмотрении исков о взыскании компенсации морального вреда в денежном выражении еще раз будут способствовать объективному научному исследованию института судебного разъяснения.

Реализация концепции правового государства означает прежде всего внутреннюю гармонию норм Конституции, соответствие каждого закона ее нормам и деятельность органов, образующих ветви государственной власти, без нарушения функций каждой из них посредством правовых механизмов системы сдержек и противовесов.

Толкование (разъяснение) законов направлено на создание интерпретационных актов, позволяющих формировать правовое сознание судей и единообразное понимание ими содержания законов, которые позитивно регулируют соответствующие правовые отношения. При возникновении споров между участниками таких отношений суды разрешают спорные материально-правовые отношения на основании соответствующих норм закона, но с учетом разъяснений.