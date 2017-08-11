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Три человека погибли в ДТП в ЮКО

11 августа 2017, 17:12

Страшное ДТП произошло на юге Казахстана – три человека погибли, двое травмированы, водитель одной из машин задержан.

Три человека погибли, двое травмированы в результате столкновения двух автомобилей в Южно-Казахстанской области, сообщила пресс-служба управления государственного языка и информации ДВД ЮКО.

11 августа в 8 часов утра в поселке Бадам произошло ДТП: грузовик Hovo под управлением водителя, 1991 года рождения, выехав на полосу встречного движения, совершила столкновение с ВАЗ-21070.
[][]"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковой автомашины, 1985 года рождения, и два его пассажира, 1960-го и 1984 годов рождения, погибли на месте происшествия, а еще два пассажира, 25 и 30 лет, доставлены с различными травмами в реанимационное отделение больницы скорой помощи", — говорится в сообщении.

Факт ДТП зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УВД Шымкента по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортными средствами".

Назначен ряд экспертиз. Водитель грузовой автомашины водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: Sputnik / Серикжан Ковланбаев.

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