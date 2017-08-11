В Дакке из-за пожара эвакуируют аэропорт
11 августа 2017, 17:14
На месте работают десять пожарных расчетов.
Пожар начался в международном аэропорту столицы Бангладеш Дакки, проводится эвакуация сотрудников и пассажиров, сообщает портал bdnews24.com, передает РИА Новости.
"Мы не знаем точно, где началось возгорание. Есть разные данные. Вылеты были приостановлены, прилетающим пассажирам запрещен доступ в здание аэропорта", — заявила глава службы безопасности воздушной гавани.
На месте работают десять пожарных расчетов. Электроснабжение аэропорта было отключено. Очевидцы сообщают о сильным задымлении внутри здания.
Фото bdnews24.com
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