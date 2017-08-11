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В Дакке из-за пожара эвакуируют аэропорт

11 августа 2017, 17:14

На месте работают десять пожарных расчетов.

Пожар начался в международном аэропорту столицы Бангладеш Дакки, проводится эвакуация сотрудников и пассажиров, сообщает портал bdnews24.com, передает РИА Новости.

"Мы не знаем точно, где началось возгорание. Есть разные данные. Вылеты были приостановлены, прилетающим пассажирам запрещен доступ в здание аэропорта", — заявила глава службы безопасности воздушной гавани.

На месте работают десять пожарных расчетов. Электроснабжение аэропорта было отключено. Очевидцы сообщают о сильным задымлении внутри здания.



Фото bdnews24.com

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