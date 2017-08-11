Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Кадыров стал самым цитируемым в СМИ блогером среди глав регионов России в июле 2017 года

11 августа 2017, 17:21

Второе место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин, третье - глава Крыма Сергей Аксенов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал самым цитируемым блогером в российских СМИ в июле 2017 года среди глав регионов РФ. Такие данные представила в пятницу компания "Медиалогия", передает ТАСС.

Кадыров лидирует в рейтинге с большим отрывом - его индекс цитируемости (ИЦ) составил 523,9.

Компания отмечает, что интерес СМИ вызвали записи главы Чечни о свадьбе Николая Баскова и Виктории Лопыревой на его странице в Instagram, а также о готовности Кадырова сложить с себя полномочия и оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, о чем он написал в своем канале в Telegram.

Второе место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин с ИЦ 228,6. Наибольший интерес вызвали записи мэра на его странице "ВКонтакте" о замене столичного автобусного парка электробусами через три года и обращение к депутатам Госдумы с призывом принять законопроект о налоговых льготах гражданам, которые получат жилье по программе реновации.

Третье место в рейтинге досталось главе Крыма Сергею Аксенову, его ИЦ составил 214,7. Наибольший интерес СМИ вызвали записи руководителя региона о введении курортного сбора на его странице в Facebook.

Также в пятерку лидеров рейтинга вошли губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, их ИЦ составили 41,6 и 34,5 соответственно.

"Медиалогия" составила рейтинг глав регионов, которые ведут собственные блоги, на основе индекса цитируемости. Индекс построен на базе СМИ системы "Медиалогия", включающей более 41,8 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Фото © Елена Афонина/ТАСС

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...