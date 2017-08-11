Кадыров стал самым цитируемым в СМИ блогером среди глав регионов России в июле 2017 года
11 августа 2017, 17:21
Второе место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин, третье - глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров стал самым цитируемым блогером в российских СМИ в июле 2017 года среди глав регионов РФ. Такие данные представила в пятницу компания "Медиалогия", передает ТАСС.
Кадыров лидирует в рейтинге с большим отрывом - его индекс цитируемости (ИЦ) составил 523,9.
Компания отмечает, что интерес СМИ вызвали записи главы Чечни о свадьбе Николая Баскова и Виктории Лопыревой на его странице в Instagram, а также о готовности Кадырова сложить с себя полномочия и оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, о чем он написал в своем канале в Telegram.
Второе место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин с ИЦ 228,6. Наибольший интерес вызвали записи мэра на его странице "ВКонтакте" о замене столичного автобусного парка электробусами через три года и обращение к депутатам Госдумы с призывом принять законопроект о налоговых льготах гражданам, которые получат жилье по программе реновации.
Третье место в рейтинге досталось главе Крыма Сергею Аксенову, его ИЦ составил 214,7. Наибольший интерес СМИ вызвали записи руководителя региона о введении курортного сбора на его странице в Facebook.
Также в пятерку лидеров рейтинга вошли губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, их ИЦ составили 41,6 и 34,5 соответственно.
"Медиалогия" составила рейтинг глав регионов, которые ведут собственные блоги, на основе индекса цитируемости. Индекс построен на базе СМИ системы "Медиалогия", включающей более 41,8 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
Фото © Елена Афонина/ТАСС
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