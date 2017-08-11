Делегация КПО посетила Южно-Казахстанскую область

За первое полугодие 2017 г. доля местного содержания на Карачаганаке достигла 51, 8%.

Делегация компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) во главе с генеральным директором Ренато Мароли посетила Южно-Казахстанскую область. Визит был организован совместно с акиматом Западно – Казахстанской области в рамках развития межрегионального взаимодействия и сотрудничества.





Во время визита состоялась расширенная встреча с участием акимов Южно-Казахстанской и Западно - Казахстанской областей, руководства КПО, ТОО «PSA», и товаропроизводителей региона. В ходе встречи стороны обсудили перспективы участия промышленных компаний ЮКО в освоении Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения.





Кроме этого, представители компании КПО посетили несколько крупных предприятий области и ознакомились с их продукцией.





Так, во время осмотра производственных мощностей ТОО «Karlskrona LC AB» гостям были продемонстрированы линии по производству ячеек среднего и низкого напряжения, налаженные совместно с итальянской компанией «Alfaquadri», а также мощности по производству насосов.

Также в рамках визита был подписан Меморандум о взаимопонимании между КПО и АО «Кентауский трансформаторный завод» на поставку отечественных трансформаторов, а также договор на изготовление и поставку тампонажного цемента между подрядчиком компании КПО - «Baker Hughes» и АО «Шымкентцемент».









Обеспечение поставок тампонажного цемента казахстанского производства для нужд Карачаганакского месторождения инициировано КПО в рамках реализации Программы по развитию местного содержания и Меморандума о взаимопонимании по развитию отечественной промышленности.





Во время церемонии генеральный директор КПО Ренато Мароли сказал: «КПО прилагает все усилия по увеличению использования казахстанских товаров, работ и услуг во всех сферах своей деятельности. Эта задача всегда была и остаётся одним из приоритетов нашей компании. Свидетельством этого является подписание сегодняшнего Меморандума о взаимопонимании между КПО и АО «Кентауский трансформаторный завод» на поставку отечественных трансформаторов и договора между АО «Шымкентцемент» и нашим подрядчиком, компанией «Бейкер Хьюз», поддержавшей инициативы КПО по локализации товаров».





«Мы приветствуем возможность расширить перечень наших деловых партнеров, и надеемся на установление новых взаимовыгодных связей», — добавил Ренато Мароли.





От имени делегации Ренато Мароли поблагодарил руководство Южно-Казахстанской области за оказанный прием и пожелал предприятиям региона дальнейших успехов в бизнесе.





КПО – одна из первых компаний в Республике Казахстан, успешно внедрившая программу развития местного содержания. На сегодня в базе данных КПО зарегистрировано более 4100 казахстанских предприятий. C момента подписания ОСРП в 1997 г. доля местного содержания в поставках товаров, работ и услуг на сегодняшний день составляет порядка 6,32 миллиардов долларов США.





За первое полугодие 2017 г. доля местного содержания на Карачаганаке достигла 51, 8%.



