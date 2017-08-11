В ВКО оштрафовали мужчину за то, что его дочь-первоклассница носила платок в школе

Школа — это организация светского характера без выделения детей по социальному или конфессиональному признаку.

В Аягозе местный житель оштрафован на 10 МРП за то, что его дочь-школьница приходила в учебное заведение в платке, тем самым нарушив нормы школьной формы. Мужчина пытался оспорить постановление в суде, стремясь доказать, что требования к одежде не были нарушены, зато нарушены конституционные права его дочери , сообщает , сообщает YK-news.kz





Постановлением департамента по контролю в сфере образования, житель Аягоза был оштрафован на 10 МРП за то, что его дочь — учащаяся первого класса приходила в школу в платке. Отец был не согласен со штрафом и подал жалобу в суд. Мужчина указал, что, по его мнению, правила школьной формы не были нарушены.





«Головные уборы не запрещены стандартом, значит разрешены, — пояснил аягозец в жалобе. — Дочь не носит в школе элементы религиозной принадлежности, коим являются хиджаб, паранджа и т.п».





Также мужчина рассказал, что его дочь за пределами школы носит хиджаб, но в учебное заведение надевает простой платок, скрывающий волосы, как того требуют религиозные каноны. В своей жалобе отец школьницы сослался на фетву Духовного управления мусульман Казахстана, где говорится, что принуждение снять платок является воспрепятствованием законной религиозной деятельности, нарушением гражданских прав по мотивам отношения в религии и конституционных прав.





В суде главный главный специалист отдела анализа и мониторинга религиозной ситуации управления по делам религий ВКО Куанышбек Туткушев пояснил, что школа — это организация светского характера без выделения детей по социальному или конфессиональному признаку.





«Головной убор, будь то платок или шляпа, не разрешены как элемент школьной формы или как для выделения детей по принадлежности к какой либо национальности, — приводятся в судебных документах слова главного специалиста. — Все дети одинаковы, в единой форме, без головного убора, на что указывают нормативные акты в системе образования и определяет приказ данной школы».





Кроме того, согласно сведениям из Национальной энциклопедии Казахстана, кимешек — головной убор замужней женщины.





В результате суд пришел к выводу, что мужчину оштрафовали законно, аргументировав тем, что любой головной убор не допускается в учебном заведении. Эта норма является общей для представителей всех этносов и конфессией и не ограничивает права учащихся на свободу вероисповедания.





Фото: Медиазона