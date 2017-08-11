В США "учителя года" посадили на 10 лет за секс-вечеринки для мальчиков
11 августа 2017, 17:30
Его обвиняют в четырёх сексуальных контактах и двух случаях непристойного поведения с ребёнком.
Бывшего учителя средней школы приговорили к 10 годам тюрьмы за то, что он организовывал "мальчишники с раздеванием" для подростков. На таких вечеринках он устанавливал специальные знаки, призывающие гостей обнажаться, пишет Life.ru.
Издание New York Post заявляет, что Джаред Андерсон, обладатель награды "Учитель года" в высшей школе Джадсона в Техасе, которую он получил всего за два месяца до ареста, полностью признал свою вину.
Его обвиняют в четырёх сексуальных контактах и двух случаях непристойного поведения с ребёнком. Сам Андерсон — 29-летний отец двоих детей, мормон и преподаватель английского языка в Сан-Антонио.
Две жертвы рассказали полиции, что в течение нескольких месяцев Андерсон приглашал мальчиков к себе домой, они принимали участие в сексуальных играх, а "учитель года" ходил по помещению голый и с эрекцией.
Как только об этом стало известно руководству школы, его отправили в административный отпуск, в котором он дожидался суда.
Из-за ареста Андресона пришлось переделывать ежегодные альбомы учеников, в которых он был указан как "учитель года". Сам он проходил психологическую терапию, потому что был очень потрясён судебным разбирательством. Вместо 20 лет тюрьмы, как планировалось ранее, ему дали 10 лет и приговорили к штрафу в 11 300 долларов.
Юлия Зинченко
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