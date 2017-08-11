Минобороны Японии приказало развернуть комплексы ПВО из-за ракетной угрозы КНДР

Министерство обороны Японии отдало в пятницу приказ о развертывании комплексов ПВО Patriot PAC-3 на территории префектур Коти, Симанэ и Хиросима в связи с заявлениями КНДР о плане запуска баллистических ракет в направлении Гуама. Об этом сообщило агентство Kyodo,

Отмечается, что развертывание комплексов начнется уже этой ночью.





Ранее агентство ЦТАК сообщило, что армия КНДР разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики.





В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил Пхеньяну ответными мерами. "Давайте посмотрим, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын - прим. ТАСС) сделает с Гуамом. Если он что-то сделает с Гуамом, то в Северной Корее случится то, чего никто до этого не видел", - заверил глава государства.



