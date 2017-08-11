Организатора финансовой пирамиды "Оптовка" осудили в Караганде

Елена Колесникова, директор ТОО "ФинансОптоГрупп" проведет в колонии несколько лет за строительство финансовой пирамиды "высотой" в три миллиарда тенге.

К 4 годам пяти месяцам лишения свободы приговорил суд жительницу Караганды Елену Колесникову за создание финансовой пирамиды.





"Елену Колесникову признать виновной по статье 217 ч. 3 п. 2 "Создание и руководство финансовой пирамидой, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере". Суд приговорил Колесникову к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. А также лишить права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 7 лет. В связи с действием акта "Об амнистии" окончательный срок отбывания наказания − 4 года 5 месяцев", — огласил приговор судья Амантай Абдыкамалов.





По материалам дела, которое составляет более 130 томов, в 2016 году предприимчивой жительнице Караганды за 4 месяца удалось собрать с вкладчиков около трех миллиардов тенге. Людям обещали за хорошее вознаграждение − до 50% в месяц − вложить средства в выгодные продажи посуды, стройматериалов, ремонт квартир. Однако на деле вышло иначе. Как удалось доказать следствию, никакими производствами и компаниями "Оптовка" не владела. И высокие проценты предпринимательница выплачивала за счет финансовых поступлений новых вкладчиков. Свои деньги в "ФинансОптоГрупп", известную больше как "Оптовка", принесли около 1,5 тысяч человек.





На момент ареста на счетах компании было всего 121 миллион тенге. За подсудимой и ее близкими числились четыре автомашины и две квартиры. Кроме того, следствию удалось найти склад нержавеющей посуды. Теперь недвижимость и авто по решению пойдут в доход государства, вместе с 5 миллионами тенге, которые государство потратило на судебные издержки и проведение различных экспертиз.





Потерпевшими по делу признаны более 750 человек. Это те вкладчики "Оптовки", которые предъявили свои претензии подсудимой и потребовали от экс-директора вернуть их деньги. Суд признал их право и назначил взыскать с Колесниковой 358 миллионов тенге в совокупном итоге. Остальные претензий к женщине не имеют и надеются без суда вернуть вложенные деньги.





Впрочем, не унывает и осужденная Колесникова. Суд прошел на повышенной оптимистичной ноте. Поддержать бывшего директора пришли два десятка вкладчиков. Несмотря на то, что многие карагандинцы не смогли вернуть своих средств, люди верят в невиновность предпринимательницы.





"Держитесь, главная борьба впереди!", — объявила напоследок своей группе поддержки Елена Колесникова.





На обжалование приговора у осужденной и ее адвоката 15 дней.







