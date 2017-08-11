Стали известны подробности убийства матери и детей в ВКО
11 августа 2017, 17:47
Труп женщины был найден висящим на проводе. На телах несовершеннолетних были обнаружены резаные раны.
Прокуратура ВКО взяла на особый контроль расследование убийства в селе Улкен Нарын, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
По предварительной информации, житель Улкен Нарына обнаружил в своем доме тела супруги и двоих детей (возрастом 10 лет и 8 месяцев). Труп женщины был найден висящим на проводе. На телах несовершеннолетних были обнаружены резаные раны.
"По данному факту начато досудебное расследование по статье "Убийство двух и более лиц". Прокуратура ВКО взяла расследование дела на особый контроль. На месте работает следственно-оперативная группа. Назначен процессуальный прокурор, выясняются все обстоятельства этого инцидента", - говорится в сообщении прокуратуры.
Фото: liter.kz.
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