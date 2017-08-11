Кандидат проекта "100 новых лиц Казахстана" А. Жолболдина: За женщинами - будущее!

Портал Zakon.kz продолжает знакомить казахстанцев с кандидатами в проект "100 новых лиц Казахстана".





Напомним, цель уникального проекта - найти и показать подлинные истории людей, достигших успеха благодаря упорному труду, знаниям и таланту.

Проект создан по предложению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Глава государства первым заговорил о необходимости обратить внимание общественности на историю современников и создать новую мультимедийную площадку, где каждый сможет ознакомиться с ними.

Сегодня мы познакомим вас с активной женщиной-предпринимателем, основателем Astana Ladies Club Алией Жолболдиной. Алия - кандидат проекта "100 новых лиц Казахстана".





- Алия, расскажите о себе. Чем вы сейчас занимаетесь?





- В данный момент я являюсь предпринимателем. 10 лет я работала в компаниях "Большой четверки" (прим. ред. - четыре крупнейших в мире компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги). В Ernst & Young Казахстан в Алматы, в PricewaterhouseCoopers в Астане. После этого я уезжала в США два раза. Училась по программе стипендий Эдмунда Маски в Питсбурге, закончила юридическую магистратуру в университете Питсбурга в 2008 году.





После этого я осталась работать в Deloitte в Нью-Йорке и даже получила рабочую визу в 2012 году, также работала в Филадельфии. То есть я два раза уезжала в США и я, наверное, единственный казахстанец, который два раза возвращался в Казахстан. (смеется)





- А по какой причине вы вернулись?





- Первый раз я вернулась, потому что у меня была американская программа и у них было требование - они платят за мое обучение. Это был грант для юных лидеров постсоветского пространства от американского Госдепартамента образования.





Это очень конкурентная программа. После окончания можно было годик поработать, но потом они просили вернуться на Родину, два года отработать в Казахстане. Потому как они финансировали не лично меня, Алию Жолболдину, а именно будущего лидера, который должен вернуться и сделать что-то хорошее для своей страны.





Поэтому я вернулась. С удовольствием прожила в Казахстане с 2009 по 2012 год. В 2012 году, когда я уже работала в Астане и очень была довольна своей жизнью, никуда не хотела уезжать, мне начали звонить хедхантеры (охотники за профессиональными головами) из Лондона. Когда-то я оставляла заявки и им нужны были специалисты моего уровня. Меня опять пригласили в США, я получила рабочую визу и из Астаны меня вывезли в Нью-Йорк. Так я начала свою американскую карьеру во второй раз.





К тому времени я уже вышла замуж, мы жили в Нью-Йорке, Филадельфии. И вы знаете, я прожила почти три года в США, проработала в международной корпорации и поняла, что всё, я больше не могу жить за границей. Поняла, что мне хочется на Родину, я чувствую за собой лидерский потенциал, всегда хотелось сделать что-то важное для страны. Мне если честно была неинтересна эта зажиточная жизнь, когда ты работаешь до вечера, потом в субботу - воскресенье можешь сесть в машину, поехать отдохнуть, посмотреть на Атлантический океан, или поехать в Майями, Сан-Франциско. Конечно, от такой жизни кайфуешь, но ты не может быть абсолютно счастливым, потому что тут нет твоей мамы, родственников, друзей.





Конечно, у нас были там друзья, но они были не настоящими. Меня как магнитом тянуло на Родину. Еще я хотела родить ребенка, а в Америке нет декретных отпусков. У них всего лишь 4 недели отпуска без содержания.





Поэтому мы решили вернуться. Сейчас с удовольствием живем в Казахстане. Я вообще не жалею об этом решении. У нас есть возможность опять уехать в США, но мы не хотим. Мы связали свою судьбу с Казахстаном.





После работы в США у меня уже был хороший стаж, я была востребованным специалистом. Но в Казахстане после рождения сына и декретного отпуска, я поняла, что хочу заниматься именно женским лидерством, развитием женского потенциала. Я основала в 2009 году клуб для женщин в социальной сети Facebook. Это была закрытая группа. Сейчас в ней 10 500 человек.





Мы встречаемся, проводим мероприятия по женскому лидерству, по психологии, по теме личностного роста. Но потом пришло понимание, что нужно выходить на более серьезный уровень.





Так, 13 июля я открыла сайт bb-women.com. Это аббревиатура расшифровывается как Business & Beyond (Бизнес за пределами). Ведь женщина не может быть только в бизнесе. У нас все настолько смешано. Женщина может пребывать в разных состояниях. Быть мамой, кормить грудью, тут же вести переговоры по телефону, бежать в детский сад. Поэтому мы открыли на сайте рубрику "100 интервью с успешными женщинами Казахстана", чтобы показать, как много у женщин есть ролевых моделей.





Мы не спешим, у нас нет цели, к примеру, за месяц собрать эти 100 интервью. Сейчас много кто занимается бизнесом и нам неинтересно, когда это обычный салон красоты. Мы хотим показать какой-то концептуальный бизнес, какую-то интересную историю, когда у человека не было ничего, но он решил заняться делом и достиг успеха. Таких вдохновляющих историй много, мы их собираем. Вторая рубрика на сайте - это блог, который посвящен вдохновению для бизнеса, мотивации для девушек.





Почему мы выбрали именно тему женского предпринимательства? Потому как я лично верю, как идеолог этого сайта, что каждая женщина будет в дальнейшем развиваться через предпринимательство.





В корпоративном мире каждый из нас столкнется со "стеклянным потолком". Наверху не может быть миллион директоров департаментов, людям становится скучно, и они начинают уходить.





Или такое бывает у женщин после декретного отпуска. Женщина может себя реализовать не только как работник корпорации, но и в малом, среднем бизнесе, быть экспертом, к примеру, по маркетингу, психологии, быть коучем. Это тоже бизнес, она может зарабатывать за счет своих навыков. Поэтому мы хотим создать какую-то систему. С сентября месяца мы запускаем программу акселерации женщин в бизнесе совместно с Ассоциацией предпринимателей "Сарыарка". Это будет трехмесячная программа. Будем проводить встречи участниц программы с бизнес-тренерами, лидерами, разные образовательные встречи на тему маркетинга, создания продукта, его продвижения, по созданию личного бренда, финансовым сторонам вопроса.





Это моя тематика, в этом я могу быть полезна Казахстану.





- Как женщине, у которой есть дети, муж, дом, найти дело своей жизни?





- Это сейчас очень горячая тема - тема призвания. Этим очень озабочено поколение в возрасте от 30 до 40, потому что есть понятие кризиса среднего возраста. В этом возрасте мы понимаем, что мы юристы или экономисты поневоле. Мы просто шли определенным потоком, заданным обществом или нашими родителями, старшим поколением. Мы пришли к этому "стеклянному потолку". Иногда женщинам после декретного отпуска не хочется выходить на нелюбимую работу или же на работе у нас нет энергии стремиться к чему-то большему.





Естественно, что в такой ситуации человек уже не растет. Система тебя выпинывает, на твое место лучше возьмут более молодого и идейного человека. Призвание, это не то, что тебе в один прекрасный день падает на голову. На самом деле призвание, это как сама жизнь. Надо что-то начать делать. Я, например, никогда не думала, что стану налоговым специалистом, я не мечтала об этом в детстве. Просто так получилось. Я не думала, что буду заниматься женским предпринимательством. Я просто знала, что сфера моих интересов именно в женском сообществе, мне всегда казалось, что за женщинами будущее.





Еще я очень любила учиться, читать книги, самообразовываться. В США я посещала различные курсы, семинары, ездила на конференции. Идея привести все эти знания в Казахстан мне очень нравилась. Когда смотрела на каких-то спикеров, всегда думала, а почему бы и в Казахстане не организовать эту лекцию. Хотелось, чтобы этого человека послушали подруги, братья, друзья. После этого я поняла - это мое призвание. И последние пять лет моей жизни сфера моих интересов - это женщины и образование.





Потихоньку я нашла, чем хочу заниматься. Важно понять свои цели и задачи, сферу своих интересов, область в которой тебе не нужно заставлять себя что-то делать, ты сам большую часть своего времени этому посвящаешь. Кто-то вяжет, кто-то не выходит из кухни, печет, кто-то ходит по магазинам детской одежды и в восторге от этих маечек, кофточек. Кому-то нравится косметика, бьюти-сфера. Нужно копать в этом направлении.





Подумать, что я могу сделать? Может быть это будут услуги или может быть привозить какую-то продукцию, продавать ее или вообще создать, к примеру, свой бренд органической косметики. Нужно начать анализировать, читать как другие это сделали. И за тысячу долларов можно создать свою первую линию косметики.





Главное, начать самообразовываться. В дальнейшем все ненужное будет отпадать и уходить на второй план, а важное и нужное будет оставаться.

- Расскажите поподробнее про Astanа Ladies Club. Для кого этот проект?





- Astanа Ladies Club создавался в тот момент, когда я переехала в Астану. Город был, как все говорили, без души. Город приезжих, мы друг друга не знали. Друзья остались в Алматы и других городах. Я познакомилась с несколькими девушками, пригласила их в кафе и предложила создать группу в Facebook, чтобы не потеряться, общаться, планировать новые проекты. Нас было всего 10 человек. Потом в Астану стало приезжать все больше людей. Каждый пытался как-то согреться, искал нетворкинговые площадки.





Мы организовывали много мероприятий, например, благотворительный базар, встречи девушек с психологами, какие-то посиделки, презентации. Когда я уезжала в Америку, то отдала клуб под председательство двух идейных девушек, которые дальше стали это дело развивать. Я никогда не пыталась в этом клубе создавать все только сама, наоборот, я создала площадку, чтобы каждым там себя реализовал.





Я очень горжусь, что в этом паблике уже 10 500 человек. По статистике, у нас 7 тысяч активных пользователей, которые постоянно "лайкают", пишут, комментируют. Ежемесячно у нас по 200-300 постов, которые набирают по 4 тысячи просмотров. Это очень живая, наполненная группа.





Сейчас мы планируем ряд мероприятий. Хотим задать другой вектор развития. Не только как женский клуб, а именно клуб женщин-предпринимателей или тех, кто мечтает ими стать. Я бы больше хотела в эту группу привносить обсуждение тем предпринимательства, советов друг другу, тем личного роста, как быть мамой, воспитывать ребенка и параллельно заниматься бизнесом. Как находить баланс между семьей и работой для молодой казахстанской женщины, у которой никто не отменял традиционные семейные обязанности.





В Казахстане много разноплановых женских ниш, но есть и проблемы. Есть пласт необразованных в плане защиты самих себя женщин, поэтому процветает бытовое насилие. Женщины бросают своих детей, на них давит догма общества, женщина не может поднять голову и как-то пойти вперед.





- Поделитесь своим мнением о проекте "100 новых лиц Казхстана".





- Я узнала о проекте из соцсетей. На самом деле это очень нужный проект, он актуален в данный момент для нашего общества. Все устали от одних и тех же лиц, устали от того, что в Казахстане нет новых героев. У нас все как-то в искусственном порядке идет сверху вниз. На самом деле Казахстан - это живой организм. Общество развивается, рождается новое поколение, на нас очень сильно влияют международные тренды. Даже несмотря на то, что мы отстаем по каким-то показателям в экономике, в развитии бизнеса, все равно общество играет свою роль.





Именно на плечах этих новых лиц, новых лидеров и будет строиться новый Казахстан. Они являются лидерами мнения, создают какое-то новое течение, новую точку зрения на какие-то определенные аспекты жизни. Такие новые лица нужны в каждой нише - медицине, масс-медиа, науке, культуре, общественной жизни.





Единственное, я бы хотела, чтобы проект был максимально прозрачным, чтобы обращали внимание на тех лидеров, которые что-то делают и подумали, как можно им помочь, создать вокруг них систему поддержки. Нам, например, как стартапу по женскому предпринимательству, после ЭКСПО в технопарке предоставят площадь для офиса. Это грандиозная поддержка.





- Спасибо вам Алия за интересную беседу!





Как уже сообщалось ранее, реализация проекта "100 новых лиц Казахстана" состоит из нескольких этапов. Первый - сбор заявок. Нужно зайти на сайт 100esim.el.kz и заполнить форму заявки. На сайте проекта доступны все истории, каждый желающий сможет поделиться впечатлениями от увиденного, и рассказать об этом в социальных сетях.





Далее рабочая группа и экспертная комиссия, на основе поступивших предложений, экспертной оценки, а также с учетом общественного мнения, выберет героев, которые станут участниками проекта «100 новых лиц Казахстана».





Если вы знаете людей, чей жизненный путь и успехи вдохновляют вас самих или же вы сами являетесь таким человеком, то у вас есть возможность поделиться своей историей!



