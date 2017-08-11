Появилось видео пьяной драки полицейских в Таразе
11 августа 2017, 17:48
Информации о задержании Умбеталиева пока не поступало.
Появилось видео пьяной поножовщины с участием высокопоставленных полицейских в Таразе, передает Zakon.kz.
На записи видно, как мужчина в темной футболке в какой-то момент начинает размахивать рукой в направлении двоих оппонентов, в конечном итоге оба по очереди получают ранения.
По имеющимся на данный момент сведениям, мужчина с ножом - начальник управления по противодействию экстремизму ДВД по Жамбылской области Умбеталиев М. Ранения получили начальник отделения ЦОН Байзакского района Жетписбаев Марсель и начальник управления криминальной полиции ДВД по Жамбылской области Бектурганов Е. Жетписбаева госпитализировали с ранением в области грудной клетки слева, второй пострадавший от госпитализации отказался.
Инцидент произошел 10 августа ночью около ресторана «Арай-Плаза». В ходе ссоры после совместного распития спиртного Умбеталиев ранил ножом коллегу и бывшего полицейского. По данному факту сейчас ведется досудебное расследование по ст. 24 ч.3-99 ч.2 УК РК (покушение на убийство).
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