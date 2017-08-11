Назарбаев: Швейцария - очень важный партнер Казахстана в Европе

Дорис Лойтхард выразила благодарность за встречу и поздравила Президента Казахстана с успешной организацией выставки «ЭКСПО-2017».

Президент Казахстана Нурсултан Назарабев провел встречу с Президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард, передает передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.





Глава государства поприветствовал Дорис Лойтхард и выразил признательность за ее участие в открытии национального дня Швейцарии в рамках международной выставки «ЭКСПО-2017».





- Я приветствую Ваш первый визит в нашу новую столицу. Недавно, 1 августа, в Швейцарии был национальный праздник – День образования конфедерации. Я вас поздравляю с этим торжеством. Вы сегодня открыли национальный день на «ЭКСПО-2017». Надеюсь, Вам понравилось. Ваш визит на ЭКСПО очень важен для нас, - сказал Президент Казахстана.





Нурсултан Назарбаев отметил сложившееся сотрудничество между двумя странами и выразил надежду на дальнейшее углубление двусторонних экономических и политических отношений.





- Швейцария очень важный партнер Казахстана в Европе. Мы дорожим этими отношениями и хотим их развивать дальше. Между нашими странами растет товарооборот, и мы заинтересованы в расширении участия швейцарского бизнеса в нашей стране. Сейчас работают 300 предприятий, их может быть и больше. Надеюсь, Ваш визит будет способствовать дальнейшему углублению наших экономических и политических отношений, - сказал Президент Казахстана.









Глава государства рассказал Президенту Швейцарской Конфедерации об архитектурных сооружениях Астаны, которые она могла бы посетить в ходе своего пребывания в Казахстане.





- Я думаю, что для Вас был интересным первый визит в город, построенный за последние пятнадцать лет. Объекты ЭКСПО мы создали за 3 года. Здесь в Астане осуществлено много уникальных проектов, которые не имеют аналогов в мире. Например, здесь построена уникальная пирамида архитектора Нормана Фостера, - сказал Нурсултан Назарбаев.





Глава государства также отметил такие объекты, как сфера «Нур Алем», здание торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр», новый вокзал «Нурлы Жол», театр оперы и балета «Астана Опера» и другие.





В свою очередь, Дорис Лойтхард выразила благодарность за встречу и поздравила Президента Казахстана с успешной организацией выставки «ЭКСПО-2017».





- Действительно, сфера «Нур Алем» является очень впечатляющей. Я думаю, что финансовый центр «Астана», который будет здесь расположен, получит очень хорошую перспективу своего развития. Также, я подтверждаю, что со стороны бизнеса есть большой интерес к углублению отношений, - сказала Президент Швейцарской Конфедерации.



